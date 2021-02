La economía peruana, medida a través del Producto Bruto Interno (PBI) tendría un crecimiento de un dígito este 2021, y oscilaría entre un 7% y 9%, según especialistas. Ello debido principalmente a la cuarentena focalizada en el mes de febrero y cierre de algunas actividades ligadas al sector comercio y servicios.

El exministro de economía Alonso Segura, dijo a Gestión.pe que esta cuarentena no es equivalente a la anterior. Por ello, no habrá registros de caída tan bajos como en abril de 2020 (-40%). No obstante, febrero registraría un retroceso entre 5% y 10% debido al confinamiento, que incluso podría replicarse en marzo, porque el año pasado hubo actividad en la primera mitad de ese mes. Añadió que, debido a ello, la economía peruana alcanzaría un rebote importante, que podría bordear el 8% por el efecto estadístico.

El economista, Carlos Casas agregó que cada mes de cuarentena en el país significa una caída de 1% en la tasa de crecimiento del PBI. “Existirá un buen desenvolvimiento, pero de menor manera. Si bien la cuarentena no es tan estricta como antes, el ritmo de recuperación se ha frenado”, sostuvo.

Agregó que la segunda ola viene golpeando los planes de mediano plazo, actividades en el corto plazo y retraído el dinamismo. Su estimación de crecimiento continúa siendo alta y proyecta un 7% para el 2021.

“Algunos creyeron que creceríamos entre 10% y 11%, pero creo que era imposible por la incertidumbre política y la segunda ola que se dio. Hay que esperar que pase este pico de contagios y se agilice la vacunación”, manifestó.

En tanto, Javier Zúñiga indicó que debido al efecto rebote del año pasado se había estimado tener un crecimiento entre 9% y 11%, pero en un marco optimista. No obstante, no se tenía en cuenta los 28 días de confinamiento.

“Me ubico en un nivel de crecimiento entre un 6% y 8% con las circunstancias de hoy día. Si el confinamiento persiste, la expectativa seguirá reduciéndose. Por más que haya sido un año de 11%, si no hay actividad económica, no se va a producir el crecimiento”, sustentó.

En cuando al empleo, sostiene que alrededor de 2.5 millones de trabajadores no podrán reinsertarse todavía. “Llegar al 70% de vacunados mientras no haya una programación exacta de la vacunación ni se conozca la cantidad de dosis, todavía es incierto”, dijo.

Vacunación

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo este viernes que, de acuerdo a las estimaciones de su cartera, el 61% de la población peruana estaría vacunada a fines de julio próximo. Luego de dar a conocer la proyección de las vacunas y su disponibilidad, el titular del Minsa, es optimista en cumplir esa meta.

“Con el subtotal de vacunas que podrían llegar hasta julio, si se cumple, podríamos estar cubriendo un 61% de la población y quedando el resto para el segundo semestre y ojalá en ese lapso se pueda cubrir”, sostuvo ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República.

De acuerdo con cálculos de Macroconsult la meta final de vacunados llegaría en mayo de 2022. Asimismo, planteó dos escenarios. El peor con un ritmo de vacunación más lento, la meta se conseguiría en junio, y con uno más rápido en marzo del mismo año.

“Si lo señalado por el ministro Ugarte se materializa, ayudaría muchísimo a reducir riesgos a salud pública y a la economía. Además, con el cobre sobre los cuatro dólares, podemos crecer alrededor de 8%, pero podría subir si vacunamos más rápido y el metal rojo sigue incrementado su precio”, sostuvo Alonso Segura.

Incluso, afirmó que a pesar de las dificultades no es imposible retomar las sendas de crecimiento del 2021 proyectadas a fines del 2020. “Es posible. En mi opinión, muchas cosas tienen que ir bien. Es básicamente un 2% sin crecimiento, solo por efecto estadístico. Con estos precios externos (como el del cobre), si vacunamos rápido y la elección no trae sorpresas muy negativas, puede ser”, explicó.

Por su parte, Carlos Casas añade que la llegada de más vacunas también traerá mayor optimismo para las inversiones y un mayor impacto cuando se logre inmunizar a la mayor parte de la población.