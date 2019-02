Récord histórico: exportaciones no tradicionales a EE.UU. alcanzaron US$ 3,669 millones

A diez años de vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre Perú y Estados Unidos, las exportaciones no tradicionales al país norteamericano se duplicaron, de US$ 1,877 millones en 2008 a US$ 3,669 millones en 2018, alcanzando en este último año un valor récord, así lo indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez.

Destacó que los envíos peruanos a Estados Unidos totalizaron US$ 63,366 millones en este periodo; de los cuales el 43% (US$ 27,254 millones) correspondió a productos no tradicionales.

“Hoy se cumplen diez años desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, un acontecimiento que marcó un hito en la apertura comercial de nuestro país. Los resultados obtenidos en este periodo demuestran la importancia del TLC para el Perú”, indicó el ministro.

Cabe destacar que, una vez en ejecución este tratado, el intercambio comercial entre el Perú y los Estados Unidos creció 50%, al pasar de US$ 11,402 millones en 2008 a US$ 17,088 millones en 2018. En ese mismo periodo, los envíos peruanos al citado país crecieron 36%, llegando a US$ 7,920 millones en 2018.

- Más inversiones

El ministro de Comercio Exterior destacó que se han dinamizado los flujos de inversión privada y se ha elevado la productividad de nuestras empresas al darles acceso a tecnologías modernas a menor costo

En ese sentido, el acuerdo comercial ha sido beneficioso para el desarrollo económico del país. Así, en diez años, el número de empresas que exportan productos no tradicionales desde Perú pasó de 1,674 a 1,935. En tanto que el número de productos exportados creció 14% y alcanzó los 2,377 bienes.

DATOS