A inicios de abril -en la administración de Vizcarra- se creó el programa de garantías estatal “Reactiva Perú” la que tenía como finalidad asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo y puedan cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

El plazo del crédito con garantía estatal era de 36 meses, incluyendo un periodo de gracia de hasta 12 meses. Así, tomando en cuenta que se lanzó hasta dos fases de Reactiva -en abril y setiembre del 2020- muchas de las empresas beneficiadas -a partir de mayo de este año- deberán empezar a pagar los créditos otorgados al concluirse su periodo de gracia.

Ante ello tres gremios han solicitado al Gobierno de Sagasti la ampliación del periodo de gracia para cumplir con las obligaciones de Reactiva. A continuación sus argumentos:

-Sociedad Peruana de Hoteles-

Ricardo Bracale, vicepresidente de la SPH, explicó a Gestión.pe que Reactiva Perú ha reactivado -valga la redundancia- en parte al sector.

“Si tomamos en cuenta que se tiene restringido parte de nuestros servicios como los eventos corporativos a lo que se suma que ciertos vuelos internacionales están cerrados, han pasado cerca de 11 meses y el sector hotelero aún no está reactivado, es decir, la función que tenía Reactiva que era dotarnos de la caja suficiente para mantener la cadena de pagos para subsistir mientras pase el bache, pero no ha pasado”.

A reglón seguido, comentó que la situación del sector hotelero se recrudece si se toman medidas más restrictivas para controlar la segunda ola del COVID. “En ningún momento estamos pidiendo dejar de pagar las obligaciones, simplemente le estamos pidiendo al Estado que haga encajar la reactivación del sector con el repago ”.

Al sector hotelero -remarcó- le tomará entre dos a tres años reactivarse. “Lo que queremos es que se aplace un poco el periodo de gracia para que las empresas que se beneficiaron de este programa empiecen a pagar con la reactivación. Necesitamos dos años más de gracia, por lo que -en el caso del sector hotelero- el pedido es que se amplié al 2023 ″.

Agregó que el plazo adicional solicitado son cortos, tomando en cuenta que los créditos en este sector son de 10 a 12 años. “No estamos tratando de aprovecharnos de Reactiva para financiarnos sino que los pagos encajen con la reactivación”.

¿De no darse la ampliación requerida, qué efectos generaría? Al respecto, el representante gremial dijo que generaría que muchas de las empresas -que se beneficiaron de Reactiva- se vean imposibilitadas de efectuar los pagos de los créditos otorgados, con lo cual pasarían a default y ejecutarse la garantía, lo que generaría un perjuicio mayor a este sector.

“Los fondos otorgados al sector turismo representan solo el 3% del programa Reactiva”, puntualizó.

-Unión de Gremios y Restaurantes del Perú-

José Luis Silva Martinot, presidente de la Unión de Gremios y Restaurantes del Perú, indicó que actualmente los restaurantes están con un uso máximo (hasta antes de los anuncios de Sagasti) entre el 18% a 20% de su aforo ya que al no poder atender en la noche -por el toque de queda- se pierde el 50% y en el almuerzo opera solo al 25% del aforo y si se le añade que el domingo no se permiten los autos particulares, el aforo se reduce a 18% y 20%.

“Es imposible con las condiciones que está imponiendo el propio Gobierno poder pagar Reactiva y si se toman medidas más drásticas -como las dispuestas ayer (como la cuarentena total desde el 31 enero) va ser más complicado el flujo de caja de los restaurantes”.

En ese sentido, dijo que su gremio está solicitando que se amplíen en dos años el periodo de gracia y en tres el de amortización .

“La tercera parte de los restaurantes que operaban hasta el 2019 han dejado de operar como consecuencia de las decisiones del gobierno”.

¿De no darse la ampliación requerida, qué efectos generaría?

Sobre el particular dijo que si no se toma una decisión prontamente lo más probable es que aumente el número de restaurantes que paralicen sus operaciones. “Desde el Ejecutivo, no se has informado si es que se está evaluando esta posibilidad, pese a que es urgente”.

-Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas-

Eduardo Jáuregui, presidente de la Capatur, indicó que se proyectaba que este año el sector turismo puedo salir a flote, “pero en la práctica no ha sido así. Para el sector turismo este va ser una año igual o peor que el 2020″.

Ello se fundamenta en que no hay temporada de verano, en donde las familias salen de vacaciones, las que se han suspendido por las restricciones impuestas por el COVID, lo que ha generado que los hoteles estén prácticamente vacíos.

“Si llega la fecha del pago de los créditos Reactiva cómo vamos a pagar, si no hay ventas desde hace 11 meses. La situación es crítica, por lo que es imposible pagar ante ello lo más conveniente es que el pago de estos créditos se reprograme hasta el 2023″.

Agregó que el crédito Reactiva no lo han obtenido todos las empresas del sector ya que apenas les han dado S/ 1,200 millones, “lo que es insuficiente”. En el caso de las empresas abocadas al turismo en Paracas pudieron obtener préstamos bajo este programa desde S/ 50,000 hasta S/ 90,000. “ Unas 30 empresas en Paracas se habrán beneficiado de Reactiva Perú ” .

-La posición de Cofide-

Carlos Linares, presidente de Cofide, comentó a este diario que quien debe tomar la decisión de ampliar el periodo de gracia de Reactiva Perú -tal como lo piden los gremio- es el Ministerio de Economía y Finanzas, la que -consideró- se debe estar evaluando.

“Esa es una determinación (de ampliar el periodo de gracia de Reactiva Perú) que la tiene que tomar el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos deben estar evaluándolo. Cofide solo administra el programa con las condiciones establecidas, lo que está establecida en la norma de creación del programa”, indicó.

“ Supongo que el MEF debe está evaluando el pedido de los gremios ”, agregó.

Recordó que el año de gracia empezará a vencer -ya que está en función de cuando se sacaron los préstamos- entre abril y mayo del 2021.

Dato : En junio, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la primera lista de las 71,553 empresas que, al 29 de mayo, han accedido a las garantías del programa “Reactiva Perú”. La lista incluye a empresas de distintos sectores productivos y regiones de nuestro país.

La mayor cantidad de créditos se han otorgado en Lima (S/17,169 millones), seguido de Arequipa (S/ 1 031 millones), La Libertad (S/ 1006 millones), Callao (S/ 934 millones), Piura (S/ 619 millones) y Lambayeque (S/ 494 millones).

