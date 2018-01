Proyectos off-shore impulsarán exploración en hidrocarburos el 2018, según EY Perú

Los proyectos off-shore impulsarán la cartera de exploración petrolífera este año, la cual está valorizada en US$ 8,200 millones y genera los más altos costos de inversión e ingresos fiscales por el alto movimiento de contratistas que genera.

Considerando el reciente acuerdo de arrendamiento por el 35% del Lote Z-38 ( que administra Karoon) para la empresa Tullow Oil - confirmado por Bloomberg - sumado a los tres lotes que Anadarko Petroleum Corporation administra el Z-61, Z-62 y Z-63, la socia de Energía de EY Perú Beatriz de la Vega señala que se configura un panorama expectante para el sector hidrocarburos, cuya cartera total de proyectos asciende a US$ 21,378 millones para este año.

A esto se suma que si bien el precio del petróleo este año rompió la barrera de los US$ 60 y ha tenido picos en US$ 64 por barril, hacia fin de año los pronósticos de EY Perú lo ubican en US$ 58 por barril.

Elaborado por EY Perú. Elaborado por EY Perú.

Off shore

Tullow Oil, basada en Estados Unidos y con proyectos desarrollados en África, financiará el 43.75% del costo del primer pozo de exploración por un valor de US$ 27.5 millones. Además, pagará US$ 2 millones al finalizar la exploración y otros US$ 7 millones a pagar a la declaración de descubrimiento comercial.



La australiana Karoon suscribió el contrato por el lote Z-38 el 2007. Este estuvo paralizado por falta de permisos ambientales que estarían avanzando. Según De la Vega, el proyecto compromete US$ 3,000 millones solo para la perforación inicial y la construcción para poder operar.

“Dado que la exploración offshore pareciera ser el foco para el 2018, esperamos que el Lote Z-38 ojalá produzca un avance, porque está retrasando”, comentó Beatriz de la Vega.

Por su parte, los lotes que operará Anadarko Petroleum comprometen entre US$ 100 y US$ 150 millones, por los altos costos de perforar en el mar.

“Que el gobierno tome atención en esto, porque a pesar de todos los problemas internos, los inversionistas siguen mirando al Perú como un lugar base para desarrollar negocios en Oil & Gas”



“De hecho hay más proyectos porque estamos hablando de una cartera de US$ 8,200 millones (en exploración) pero pensando en cómo se está moviendo el sector, probablemente la inversión en exploración va a ser impulsada por estos proyectos”, dijo la especialista de EY Perú.