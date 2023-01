Tras casi dos meses de protestas -que piden un adelanto de elecciones para este año-, los impactos cada vez son mayores: pérdida de vidas humanas en varias regiones del país, así como golpes a la parte social y económica. Pero, a esto se le incorpora un factor adicional: ahora se pone en riesgo el acceso al agua potable.

Si bien se han logrado liberar algunas vías que habían sido bloqueadas en el país, todavía existen 70 alertas de tránsito interrumpido sobre todo en la zona sur del país, según información de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ( actualización: 30.01.2023 a las 23:57 horas ).

En este contexto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) adelantó a Gestión que esta situación ocasiona que se ponga en riesgo la llegada de los insumos necesarios, como sulfato de aluminio, cloruro férrico, polímero aniónico, desinfectantes como el cloro, entre otros, para el tratamiento del agua.

“La no llegada de estos insumos tiene como riesgo no entregar agua potable a la población. Al no ser apta para consumo humano, afectaría la salud y la vida de las personas”, refiere el regulador.

Las regiones más críticas, según la data que procesa Sunass (al 30 de enero del 2023), son: Apurímac (EPS Emsap Chanka – Andahuaylas), Arequipa (Sedapar), Cusco (EPS Emaq – Quillabamba), Huaraz (Eps Chavín) y Puno (Emsapuno , Aguas del Altiplano, y Sedajuliaca).