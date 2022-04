La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Bettsy Chávez, anunció que la propuesta del Código de Trabajo pre publicado el pasado 13 de abril, será debatido “ampliamente” en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), tal y como lo habían solicitado los gremios empresariales.

En conferencia de prensa, la ministra detalló que dicho Código se trabajará en cuatro fases; primero, la pre publicación; segundo, la fase de sociabilización. Al respecto, dijo tanto los gremios empresariales como las centrales sindicales tendrán 20 días para realizar las precisiones a la propuesta del Ministerio de Trabajo. Mientras que las últimas dos fases se trabajarán en el CNT.

“El Perú nunca ha tenido un Código de Trabajo”, remarcó Chávez en conferencia de prensa este miércoles. A reglón, señaló que el 40% de los 460 artículos propuestos en el código ya se han sociabilizado.

“Resaltamos la importancia de tener un Código de Trabajo. No es posible que porque las cosas se manejan como muy normal y ahora se presente este cuerpo normativo que permitirá legislar en material laboral, se le quiera decir que no antes de haberlo sociabilizado con todo el país”, añadió.

Días previos, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, solicitó que la propuesta del Código de Trabajo se debata dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, por involucrar a representantes de trabajadores, empleadores y del Gobierno.

Interpelación

El último martes, la Bancada de Fuerza Popular recolectó las 33 firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra Chávez por dos motivos: la huelga de controladores aéreos y la propuesta de adscripción de Servir al MTPE.

Al respecto, la titular del MTPE respondió que la interpelación es un hecho jurídico permitido y que responderá a la sociedad “porque el Perú merece saber porqué son importantes las reformas en cada sector del gobierno”.

“Sé que soy objeto de interpelación como muchos otros ministros, pero creo que durante el proceso electural muy reñido, hasta ahora muchos sectores no logran hacer una conciliación real, y buscan muchas formas de no hacer cambios en el país. El Perú necesita reformas a través del diálogo, no puede esperarse que el statu quo esté por siempre”, declaró.