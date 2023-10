Al cierre del tercer trimestre del 2023, se ha logrado recuperar el ritmo de adjudicaciones de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, tras cuatro años de estancamiento, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Al cierre de septiembre de 2023, se ha adjudicado 12 proyectos público-privados por US$ 1,262 millones, el doble del monto total registrado en los cuatro años previos (US$ 656 millones).

“Este resultado es fruto de un esfuerzo multisectorial y claro sentido de urgencia de Proinversión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los sectores titulares de proyectos y los órganos reguladores para sacar los proyectos con diligencia y celeridad, en beneficio de la población”, comento el director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, durante el evento Oportunidades de inversión en Perú, organizado por la entidad.

Los proyectos adjudicados en lo que va del año son en su mayoría eléctricos: ocho proyectos eléctricos, por US$ 299 millones; dos proyectos de banda de espectro radioeléctrico, por US$ 640 millones; y dos proyectos de hospitales de EsSalud: Piura y Chimbote, por US$ 323 millones.

Las proyecciones de Proinversión para los próximos seis meses (octubre 2023 – marzo 2024) son optimistas: proyecta adjudicar ocho proyectos APP y Proyectos en Activos por hasta US$ 5,700 millones.

Se trata de dos proyectos de líneas de transmisión eléctrica (US$ 833 millones), Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 340 millones), PTAR Puerto Maldonado (US$ 89 millones), Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones) y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones).

Asimismo, las iniciativas privadas Anillo Vial Periférico (US$ 2,380 millones) y el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) pueden adjudicarse si no se presentan terceros interesados.

“Se trata de proyectos de gran impacto económico y social que contribuirán a mejorar nuestra productividad, competitividad y la calidad de vida de millones de peruanos”, resaltó Salardi.

Cabe recordar que recientemente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, comentó que estaban evaluando alternativas al proyecto del Anillo Vial Periférico.

Cartera 2023 – 2024

En lo que respecta al periodo 2023 – 2024, Proinversión viene promoviendo 42 proyectos por más de US$ 8,500 millones. Si se incluye los 12 proyecta adjudicados este año, el monto adjudicado en estos dos años podría ascender a 54 proyectos por aproximadamente US$ 10,000 millones.

Para Proinversión, una forma de asegurar la competencia en los procesos de adjudicación de los proyectos en cartera es con el despliegue de una estrategia de atracción de inversiones a través de roadshows, reuniones bilaterales y participación en eventos internacionales para posicionar el portafolio y los proyectos específicos.

Este año (a la fecha) la agencia ha desarrollado Roadshows de Inversiones en América Latina (México, Chile y Colombia); en Europa (España, Reino Unido, Italia); y en noviembre se desarrollará en Asia (China, Corea del Sur y Japón).

Además, la agencia anunció que vienen trabajando con los ministerios, entidades y gobiernos locales en generar una cartera por diversificada, con énfasis social y acorde a las necesidades de cierre de brechas. Como consecuencia de ello, para el periodo 2025 -2026, cuentan con 14 proyectos adicionales por más de US$ 6,500 millones, entre los que de destacan proyectos de irrigación, salud, colegios, plantas de tratamiento de aguas residuales y desaladoras.

El evento contó además con la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; y el economista País del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Javier Beverinotti.

Foro PPP Américas 2025: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que Perú ha sido elegido sede del foro PPP Américas 2025, el evento más importante de Asociaciones Público-Privadas (APP) de América Latina y el Caribe. Esta elección de Perú como sede del foro es un espaldarazo al MEF y a ProInversión por el esfuerzo en la promoción y atracción de inversiones, pues se da en un contexto de recuperación de la confianza de los agentes económicos en el sistema de APP y del repunte de las adjudicaciones en lo que va de 2023.

