Las deficiencias en infraestructura y acceso a servicios de salud sigue siendo una tarea pendiente del Gobierno. En el 2023, la ejecución total de la inversión pública en este rubro de los tres niveles de gobierno (nacional, locales y regionales) alcanzó el 78.2% para los establecimientos de este sector, de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Frente a esta situación, una de las estrategias del Estado para reducir las brechas es el diseño, construcción, operación y mantenimiento de hospitales a través de Asociaciones Público Privadas (APP).

De acuerdo con ProInversión, en su portafolio de APP 2024-2025 tienen seis proyectos del sector salud que van a requerir una inversión estimada a los US$ 968 millones.

En la cartera destaca en operación y mantenimiento: el Hospital de Emergencias Villa El Salvador (US$ 154 millones), Hospital Especializado de Cajamarca (US$ 179 millones), Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (US$ 155 millones). Mientras que en diseño, construcción, equipamiento integral, mantenimiento y operación de los servicios generales figura el Hospital Nacional Hipólito Unanue (US$ 250 millones), y en diseño, construcción, operación y mantenimiento el Nuevo Hospital Militar Central US$ 206 millones) y la gestión integral de residuos sólidos en establecimientos del Ministerio de Salud en Lima Metropolitana (US$ 24 millones).

“Sabemos que las brechas son multisectoriales en el país y en salud hay un problema estructural. Tenemos un portafolio cercano a US$ 1,000 para este y el próximo año ”, mencionó José Salardi, presidente ejecutivo de ProInversión, a Gestión.

Detalló que con este mecanismo puede ir escalando a otros hospitales a nivel nacional. “Es cuestión del Ministerio de Salud y nosotros gustosos de acompañar. En todos los hospitales hay un espacio ya sea en bata gris, verde o blanca. En el Perú, hay operadores globales especializados en la materia esperando las oportunidades”, expresó.

A pesar que la cartera de APP destinada a cubrir las necesidades del sector aún es limitada en comparación con otros sectores, Salardi comentó que hay conversaciones con los Gobiernos Regionales de La Libertad, Lambayeque, Áncash, entre otros, para poder sacar adelante las operaciones y mantenimiento de hospitales del interior del país.

Hospital de Emergencias Villa El Salvador

En enero de este año, ProInversión anunció la convocatoria del concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión de operación y mantenimiento del Nuevo Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Se espera su adjudicación para el último trimestre del 2024.

Hasta el momento hay nueve interesados que ya compraron las bases, entre ellos españoles, mexicanos, colombianos y otros de América Latina. “Estamos esperando sus opiniones y sobre eso vamos a trabajar”, anotó Salardi.

ProInversión también informó que el presupuesto que se va a asignar a través del proyecto operación y mantenimiento del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mediante una APP, será asumido al 100% por el Estado peruano a través del Ministerio de Salud (Minsa). El presupuesto estimado, durante el periodo de concesión de 15 años, sería de aproximadamente US$ 114 millones.

Detalló que los usuarios de este nosocomio —residentes de Villa El Salvador, Lima Sur y todos los que acudan a este centro hospitalario— no pagarán ni un sol por la operación y mantenimiento, recibiendo una atención comparable a la de los mejores centros hospitalarios del mundo.

La concesión implica únicamente de los servicios de Bata Gris, es decir, de la operación y mantenimiento de los servicios generales: alimentación, lavandería, limpieza, seguridad y vigilancia integral, el mantenimiento de la edificación, las instalaciones y el equipamiento electromecánico, asociado a la infraestructura, así como la reposición oportuna del equipo clínico y no clínico.

Con respecto a los trabajadores, ProInversión sostuvo que la Dirección del Hospital seguirá siendo del Estado, es decir, no se afectarán las condiciones laborales en el nosocomio, por el contrario, se les brindará mejores ambientes de trabajo con equipamiento moderno de última generación.