La empresa Acciona Concesiones S.L. ganó la buena pro de los proyectos “ Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” y “SE Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA y LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes” que permitirán atender con eficiencia y calidad la creciente demanda de energía eléctrica en las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Tumbes, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Ambos proyectos -encargados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)- permitirán mejorar el bienestar de más de 1.3 millones de personas pues podrán disponer de un servicio eléctrico de calidad e impulsarán nuevos emprendimientos y actividades productivas, comerciales y turísticas dinamizando la competitividad y el crecimiento económico en los tres departamentos. Además, contribuirán a reducir la pobreza, facilitando el acceso a servicios de educación y salud.

El proyecto “Enlace 220 kV Reque – Nueva Carhuaquero, subestaciones, líneas y ampliaciones asociadas” ampliará la capacidad de transmisión entre Chiclayo y Cajamarca en 300 MVA adicionales a los 150 MVA existentes, a través de un nuevo enlace en adición a la actúa línea de transmisión Carhuaquero-Chiclayo Oeste (en operación), beneficiando a 1.1 millones de personas.

De esta manera, se atenderá el aumento de la demanda eléctrica de la zona norte (Cajamarca y Lambayeque) y una adecuada interconexión Perú – Ecuador, incrementando el flujo en el sentido de sur a norte a 600 MW y fortaleciendo el intercambio eléctrico con el vecino país.

Por su parte, el proyecto “SE Nueva Tumbes 220/60 kV – 75 MVA y LT 60 kV Nueva Tumbes – Tumbes” incrementará en 58% la capacidad de transformación para atender el sistema eléctrico de Tumbes desde el sistema de 220 kV, a través de la instalación de un punto de suministro adicional (Subestación Nueva Tumbes) al único existente (Subestación Zorritos). Beneficiará a 246 mil personas, y evitará la sobrecarga en la Subestación Zorritos cubriendo el crecimiento de la demanda eléctrica proyectada para los próximos 15 años.

Ambos proyectos han sido estructurados bajo el mecanismo de Asociación Público - Privada (APP), lo cual permitirá garantizar un servicio de calidad, especializado y sostenible durante los próximos 30 años de concesión, pues el concesionario se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de ambos proyectos. El plazo de cada concesión será de 30 años desde la Puesta en Operación Comercial (POC) que está prevista para febrero 2026 y abril de 2025, respectivamente.

La empresa y nuevos proyectos

La empresa ganó la buena pro al ofertar un costo de inversión total, por los dos proyectos, de US$ 17,948,289.42 y un costo total de operación y mantenimiento anual de US$ 1,822,116. El costo de inversión ofertado es menor en 54% comparado con los valores considerados en el concurso (US$ 38.8 millones).

El concurso concitó la atención de diversos inversionistas del sector eléctrico, siendo cinco los postores que presentaron sus ofertas económicas. “El buen número de postores es resultado de la confianza de los inversionistas en el sistema APP y en el trabajo técnico multisectorial desarrollado”, comentó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Rafael Ugaz.

Agregó que se trata de dos proyectos cuyas ejecuciones beneficiarán a miles de familias con un servicio confiable para atender sus crecientes necesidades de energía.

“En PROINVERSIÓN estamos trabajando para crear mayores oportunidades de desarrollo a las familias”, enfatizó Rafael Ugaz al añadir que en el cuarto trimestre se adjudicarán otros tres (3) proyectos eléctricos: Línea de Transmisión 500 kv Subestación Piura Nueva – Frontera, de US$ 217 millones; Enlace Ica – Poroma, de US$ 56 millones; e ITC Cáclic – Jaén, de US$ 74 millones.

Por su parte, el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, José Martín Dávila, señaló que el desarrollo de estos proyectos se enmarca en las políticas que se impulsan desde el Gobierno y en particular desde el Ministerio de Energías y Minas para fortalecer el sistema de transmisión eléctrico a través de la construcción de nueva infraestructura, y de esta manera contar con un sistema confiable y seguro.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas estamos convencidos que el fomento a la inversión privada, a través de concursos transparentes y abiertos a todos los interesados, así como un marco legal con reglas claras, hacen atractivo que las empresas puedan invertir en el desarrollo de nuevos proyectos que benefician a la población y que constituye el fin último de las políticas desarrolladas por el gobierno”, destacó.