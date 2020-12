En estos momentos no estamos en cosecha de palta hass, la misma que se realiza entre los meses de febrero – marzo. Por lo tanto, las actividades (que requieren mayor mano de obra) no están en pico, pero si están paralizadas.

“Prácticamente (las actividades) en las zonas de producción tanto del norte como del sur están paradas”, comenta Juan Paredes Rosales, directivo en la Asociación de Productores de Palta (Prohass), debido al bloqueo en el acceso.

Por ejemplo, detalla que, no ha entrado gente a trabajar ayer, lo que afecta muchísimo porque –si bien no estamos en temporada de cosecha– hay labores necesarias como la preparación de la planta, para tener una cosecha adecuada.

“Esperamos –como gremio– que esta situación no dure más tiempo ya que también está generando que mucha gente se quede sin sustento”, expresó el empresario.

Detalla que, el sector de producción de palta hass emplea –en esta época que no es de pico– alrededor de 10,000 a 12,000 jornaleros (trabajadores) en las 45,000 hectáreas que hay de palta a nivel nacional para funciones esenciales como riego, fertilización, labores sanitarias, poda y otras asociadas al cultivo.

Compensación en los ingresos para trabajadores en diciembre

“Lo que hemos hecho las empresas formales es mantener el pago y la liquidez de los trabajadores, no afectándolos con un descuento de CTS ni gratificaciones. En concreto, estamos reconociendo lo que dice el régimen laboral de la actividad privada (Ley No. 728), pero dando un “tipo de adelanto” a los trabajadores, para que no se vean afectados en su pago diario en esta época del año”, remarcó.

Juan Paredes Rosales dijo que esta decisión no se puede hacer permanentemente.

“Se esperó que se emitiera un decreto transitorio tras la derogación de la ley promoción agraria, sin embargo, estamos en el limbo , por la que las empresas responsables hemos asumido ese costo para no afectar a los trabajadores, pero luego de hay que repararlo”, dijo.

Comento que, no hay certeza de que todos los asociados de Prohass (78 empresas) la han hecho, pero por la preservación de la paz social y ante la ausencia de una ley agraria, han optado por ese camino.

Incertidumbre por nuevas hectáreas

Otras de las situaciones que enfrentan es seguir o no invirtiendo.

De esta manera Juan Paredes Rosales comenta que, si la situación de incertidumbre continúa hasta marzo, va tener un impacto en las inversiones a futuro.

“El sector de la palta venía invirtiendo cada año (en la ampliación de la frontera agrícola) –específicamente– en añadir entre 3,000 a 3,500 hectáreas nuevas”, dijo.

Así, comenta que, ante la falta de estabilidad jurídica, este crecimiento se va a detener lo que va a traer como consecuencia, la no generación de nuevos puestos de trabajo y también que las empresas agroexportadoras tengan mucho cuidado en contratar trabajadores, ante la incertidumbre en la ley respecto a cuál va ser el jornal que se va pagar.