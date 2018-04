Produce: Ex viceministro de Pesca le responde a titular Daniel Córdova

Luego que se conociera los términos de la salida del ex viceministro de Pesca, Héctor Soldi, este respondió mediante una carta al titular del ministerio de Producción, Daniel Córdova.

A las pocas horas, Soldi se presentó en RPP donde explicó detalles sobre dicha decisión.

"El día que ingresó al ministerio tuvo una reunión con la ex ministra y diferentes directorios del ministerio. Él quería tener información completa sobre el tema de los pescadores. Luego me llamó y me pidió más información y me dijo que quería hablar con el presidente de la federación. Lo llamé por teléfono y el ministro le pidió una reunión a las 4 de la tarde", narró.

"Le pregunte si quería que lo acompañe a la reunión y me dijo que no era necesario. Le dije a uno de mis asesores que entre a la reunión por si necesitaba algo. Pensé que quería tener una reunión más privada con ellos. No mandé a mi asesor con la intención de escuchar lo que él decía. Era para que lo pueda apoyar", continuó.

Soldi contó que su asesor salió indignado y ambos presentaron su carta de renuncia irrevocable.

"No tuve una reunión con él. En vista que mi renuncia tenía que tener una resolución. Regresé al ministerio para firmar documentos hasta que el 12 sale la resolución en la que se acepta mi renuncia. El día lunes de la siguiente semana, fui al ministerio y entregué mi cargo", detalló.

En cuanto al por qué de su decisión, Soldi precisó que "en vista de que llegó y se encontró con un paro, pensó en una solución política muy rápida. Creo que él tenía un reemplazo y, en vez de aceptar mi carta, usó este factor para negociar con los pescadores", expresó.

He escuchado con indignación la reciente entrevista realizada el día de ayer por la periodista Rosana Cueva en Canal 5 (Panamericana TV) en el programa televisivo de Panorama, al Sr. Daniel Córdova. Felicito a la Sra. Cueva por su conducción acertada durante la entrevista.



Sin embargo, en vista que el señor Córdova ha hecho aseveraciones lamentables proviniendo de una autoridad del gobierno, paso a aclarar algunas de sus afirmaciones:



1. Al inicio de una grabación en video de una reunión con los gremios de pescadores artesanales en el ministerio de la Producción, el Sr. Córdova dice textualmente lo siguiente “ …. acá estoy haciendo algo que de repente no es correcto …... pero lo voy a hacer … Ustedes me solicitan el cambio del Viceministro (algo que no se escucha decir a los pescadores en el video) y eso es lo que les voy a dar” En una sola frase, el Sr. Córdova reconoce que lo que esta haciendo no es correcto, pero igual lo hace.



2. Mas adelante en la entrevista manifiesta …”espero que en este gobierno los funcionarios no estén grabando a los ministros para enviarlos a la prensa. Sobre este tema, quiero que se sepa que esa grabación fue ordenada por el propio Sr. Córdova como ministro. La cámara fija muestra que no es una grabación oculta sino realizada con un equipo de video profesional del propio ministerio.



3. El Sr. Córdova tiene el descaro de decir “…esto (la grabación) es un hecho ético grave..” la realidad es que lo éticamente grave e incorrecto (reconocido por él mismo) es que ofrezca la renuncia de un Viceministro, sin su conocimiento, para tratar de resolver un paro, según él por razones políticas. En vista que yo había puesto mi cargo a disposición el día anterior, bastaba que acepte esa carta y nombre un reemplazo, pero prefirió negociar mi cargo con fines políticos. Curioso que el propio ministro considere un hecho ético grave la grabación ordenada por él mismo.



4. El Sr. Córdova menciona que luego de su reunión con los pescadores me convocó a su despacho para preguntarme sobre la situación del paro y según él…” recibió respuestas que son absolutamente poco profesionales “. Lo cierto es que jamás fui convocado por el Sr. Córdova después de esa reunión, pues luego de ser informado del contenido de la reunión, presente en el acto mi carta de renuncia irrevocable



5. Por lo anterior, el Sr. Córdova trata de justificar su conducta al decir que tuve una entrevista con él después de la reunión con los pescadores artesanales, cosa que jamás ocurrió.



6. En otro momento, dice el Sr. Córdova sobre mi persona….”percibo unas expresiones suyas de maltrato y de discriminación acerca de los pescadores artesanales” Sería bueno que estas aseveraciones las pueda probar a través de consultas con los propios pescadores artesanales con quienes he mantenido una relación cordial y de puertas abiertas durante el período que ejercí el cargo de Viceministro, y ellos son los mejores testigos. Es muy fácil tratar de justificar sus acciones con acusaciones a otras personas que estoy seguro no podrá probar.



7. Mas adelante, el Sr. Córdova menciona sobre mi lo siguiente: “…es difícil trabajar con una persona que no tiene un manejo político “ . No entiendo cómo el Sr. Córdova menciona que es difícil trabajar conmigo si sólo tuve menos de 5 minutos de conversación a solas con él antes de que ingrese a la reunión con los pescadores a quienes ofreció mi renuncia sin que ellos la soliciten. Por otro lado, si por manejo político entiende esa forma de ofrecer la renuncia de un Viceministro en funciones a los pescadores para zafarse de un problema político, tiene toda la razón, no tengo y prefiero no tener el tipo de manejo político a que se refiere.



8. En otro momento de la entrevista menciona “ lo que me parece graves es que un Ministro de estado este grabado por un Viceministro en funciones …… pero no estoy seguro de esto“ Lo realmente grave es que el Sr. Córdova acuse frontalmente a su Viceministro de realizar una grabación que él mismo ordenó hacer, y a la cual nunca tuve acceso hasta verla públicamente expuesta en el programa Panorama. Antes de hacer una grave acusación públicamente, el Sr. Córdova debería primero estar seguro de lo que dice, pues podría tener que retractarse públicamente de sus palabras mas adelante (cosa que no espero de él luego de escuchar esa lamentable entrevista).



9. Al ser preguntado por la periodista si le parecía correcto ofrecer la cabeza de un Viceministro en una reunión de esa naturaleza (con los gremios presentes), el Sr. Córdova responde ..”ese es un tema de negociación política sobre un tema de maltrato de un funcionario público a pescadores artesanales y de mala gestión”. Sería necesario preguntar a los gremios de pescadores artesanales, con quienes me he reunido innumerables veces para que alguno menciones un solo caso de maltrato. Lo de la mala gestión lo dejo al tiempo para que juzgue, pero no al Sr. Córdova que llega a esa conclusión luego de menos de un día de haber asumido el cargo de Ministro. Sobre este tema, sugiero que el Sr. Córdova se dirija a los miembros del “Foro Para la Pesca Responsable” una mesa de trabajo abierta de participación de todos los actores de la pesca que nos reunimos mensualmente, incluidos los pescadores artesanales, y que pregunte si alguna vez maltrate o me expresé en forma discriminatoria de algún miembro del Foro. Estas afirmaciones del Sr. Córdova constituyen una difamación y me reservo el derecho de ejercer mi defensa ante esas declaraciones sin fundamento.



10. El día de hoy 23 de Abril el Sr Córdova dio otra entrevista en Canal 9, mas indignante aún pues no pudo justificar su conducta ante las preguntas de la periodista Milagros Leyva. En esta ocasión, repitió todas aseveraciones de la entrevista anterior, sin poder convencer a la periodista, con evasivas y tratando de distraer el tema de fondo de su lamentable conducta frente a los pescadores artesanales.



11. En esta oportunidad, el Sr. Córdova menciona que luego de la reunión con los pescadores, el suscrito presentó su carta de renuncia irrevocable debido a que “tenia un asesor que fue destituido al día siguiente, que confesó que le había ido a decir “… lo ocurrido en la reunión. Esta aseveración es totalmente falsa. Lo cierto es que mi asesor, al escuchar incrédulo la propuesta del ministro en la reunión, me informó lo ocurrido y presentó su carta de renuncia irrevocable con palabras muy duras hacia el ministro. Por tanto, ni fue despedido ni confesó nada, simplemente renunció indignado por lo que vio y escucho del Sr. Córdova.



12. Pero en esta entrevista dijo algo mas grave aún para mí, relacionada con mi condición de oficial en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Dice el Sr. Córdova---“ Yo tengo un trabajo excelente con la Marina y creo que (el Sr. Soldi) no representa evidentemente a la Marina”. No se quien es el Sr. Córdova para afirmar esa frase ofensiva a mi honor como marino. Lo reto a que se dirija a las altas autoridades de la Marina y les pida mi hoja de servicio y su opinión sobre mi persona, antes de ir difamando gratuitamente mi nombre y de paso, el de la Marina de Guerra del Perú.