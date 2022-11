La Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos (Proarándanos) hizo un llamado sobre los retos que enfrenta esa industria en este momento, con la finalidad de llegar a alguna solución que no ponga en peligro la sostenibilidad de muchas empresas que generan trabajo para más de 250,000 familias en más de 10 regiones del Perú.

En un pronunciamiento, indicó que el objetivo es que toda la cadena de valor involucrada en la agroexportación de esta fruta pueda conocer la realidad de la situación.

“Necesitamos que las empresas logísticas, las navieras y todos los demás involucrados en la exportación de nuestra fruta, sean verdaderos socios estratégicos para que, juntos, superemos los problemas que nuestra industria enfrenta en estos momentos”, señaló.

Asimismo, recordó que la industria del arándano no es inmune a la crisis peruana e internacional, y viene enfrentando serios retos, pese a que en los últimos 10 años hemos visto un aumento continuo de las exportaciones.

Del mismo modo, detalló que la industria del arándano enfrenta el alza significativa en los costos de los fletes marítimos, con aumentos mayores al 70% que en los niveles prepandemia.

“Este aumento representa entre US$ 3 y 5 mil adicionales por contenedor, dependiendo del mercado. Esto merma significativamente el margen por hectárea y, en algunos casos, lleva el margen a pérdida en ciertos momentos del año”, expresó.

Manifestó que el alza de los fletes repercute no solo en la exportación de la fruta, sino también en la importación de agroinsumos que requiere la operación. Estos costos no pueden trasladarse a los compradores internacionales, pues el mercado no permite aumentar los precios de la fruta que exportamos.

Asimismo, refirió que existen mayores tarifas de envío frente a otros commodities bajo las mismas condiciones y a los mismos mercados, además de escasez de contenedores y cierre de puertos de destino. También acusó a las navieras de brindar muy poca flexibilidad con respecto a costos asociados, como cobros por cancelaciones.

Del mismo modo, acotó que la infraestructura nacional colapsada también está generando un impacto significativo en nuestras operaciones. Detalló que en esta campaña 2022-2023, los principales mercados del arándano peruano, como Europa y Estados Unidos, pasan por momentos difíciles, producto de la recesión y de la guerra, que han impactado fuertemente en el consumo de frutas como el arándano.

Finalmente, Proarándanos advirtió la pobre participación del Estado en su rol promotor y una excesiva regulación que afecta la competitividad del sector.