Prevén que a partir de junio bajarán comisiones que AFP cobran a afiliados

Desde el próximo mes, a un grupo de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya no se les descontará un porcentaje del sueldo para el pago de la comisión a la AFP que administra sus fondos previsionales.

Y es que en junio AFP Integra empezará a aplicar la menor comisión mixta con la que ganó la cuarta licitación de afiliados realizada en diciembre del 2018. La comisión mixta tiene dos componentes: un cobro por flujo (porcentaje de la remuneración mensual) y un cobro anual sobre el saldo (porcentaje del fondo de pensiones acumulado).

Por primera vez desde que entró en vigor la comisión mixta (febrero del 2013), el componente por flujo será cero, es decir, que AFP Integra no hará cobro sobre el sueldo. Asimismo, será la primera vez desde junio del 2013 que se reducirá el componente por saldo de esa comisión (hasta 0.82%).

Esta medida beneficiará, en principio, a 1.2 millones de afiliados de AFP Integra que están bajo el esquema de comisión mixta, así como a los trabajadores que logren afiliar en los próximos 24 meses y que estima serían unos 800,000.

Las subastas, junto con una disposición que obliga a las AFP a disminuir cada dos años y hasta el 2023 el peso del componente por flujo de la comisión mixta, explican la reducción de esta comisión en los últimos años.

Agresiva propuesta

Está previsto que al término de dicho “corredor”, en el 2023, el componente por flujo desaparezca y todos los afiliados pagarán únicamente una comisión por saldo, más alineada con el desempeño de la rentabilidad de los fondos de pensiones.

La agresiva propuesta para la comisión mixta de Integra llevará al resto de AFP a revaluar sus estrategias comerciales y, eventualmente, a reducir también sus comisiones en los siguientes meses, estimaron expertos y ejecutivos del sector.

En el SPP existen casi 5.3 millones de afiliados con comisión mixta.

“Esperaría que cuando entre en efecto esta bajada significativa de comisiones, la mayoría de AFP se pongan al día, porque si no los afiliados se van a ir con la AFP que cobrará solo 0.82% (sobre el saldo)”, sostuvo un ejecutivo del sector.

Incluso la comisión por saldo de 0.82% estará a niveles internacionales. “Es parecido a las comisiones que se cobran en México, que es un mercado de AFP mucho más grande”, añadió.

Táctico

Otro ejecutivo consideró que cada AFP ponderará la estrategia comercial que tomará en este nuevo escenario y, probablemente, se inclinará por recortar también sus comisiones. “Vamos a ver cómo se mueve el mercado de AFP en los próximos meses; siempre acá todo es muy táctico”, añadió.

Para Enrique Díaz, presidente de la Consultora MC&F, la tendencia lógica es a que las comisiones que cobran las AFP bajen, pues el crecimiento de los fondos que administran lo permite. La propuesta de Integra refleja que las AFP ya alcanzaron una dimensión suficiente como para tener ingresos cobrando solamente comisión por saldo -en la comisión mixta-, incluso de niveles inferiores a los históricos, opinó Díaz.

Hoy las cuatro AFP que operan en el país administran en conjunto S/ 161,487 millones de 7.1 millones de afiliados. La menor comisión mixta de AFP Integra puede incentivar a los otros jugadores del mercado a recortar este cobro a sus afiliados para evitar los traslados, coincidió en señalar Jorge Guillén, catedrático de ESAN.

“Hay más espacio para bajar comisiones de las AFP, y la cobertura y la informalidad se podrían combatir para ayudar a disminuir esas comisiones”, sostuvo.

Por su parte, el holding Credicorp –dueño de Prima AFP-, en conference call con inversionistas, fue consultado sobre la posibilidad de rebajas en su comisión. Su gerente de Riesgos, Reynaldo Llosa, indicó: “Las estrategias de negocio las tomaremos internamente. No las divulgamos públicamente”.

La otra comisión. Alrededor de 1.8 millones de afiliados de AFP optaron, desde el 2013, por quedarse en la comisión por flujo (cobro único sobre el sueldo mensual del trabajador). A estas personas, las AFP les cobran hoy comisiones de entre 1.47% y 1.69%. Desde abril del 2014 no ha habido ninguna reducción en el nivel de estos precios, que están fuera de las licitaciones.

AFP Integra

Cartera de clientes se rejuvenecerá

Rejuvenecer su cartera de afiliados era un objetivo muy importante para AFP Integra. Ese fue una de los motivos para presentar una propuesta bastante menor de comisión mixta, respecto de sus rivales, en la última licitación.

Así lo señalo Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, quien estimó que, tras haber ganado la subasta, incorporarán a afiliados jóvenes, lo que les permitirá regresar a una edad promedio por debajo de 39 años en la cartera.

“Desde el 2013 no afiliábamos”, dijo.

El crecimiento del ingreso proveniente de los nuevos afiliados será inicialmente pequeño para AFP integra, pero es una apuesta a largo plazo, indicó.

Ferrini detalló que AFP Integra están llevando a cabo un trabajo para potenciar el acercamiento al cliente con un modelo de segmentación que incorpora no solo variables tradicionales, como las financieras, sino también cualitativas. “Por ejemplo, en qué etapa de la construcción de su fondo está el afiliado, si tiene hijos o no, entre otros”, refirió.