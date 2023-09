LEA TAMBIÉN: Productores de Puno exportan por primera vez 60 toneladas de ajo a Ecuador y Colombia

Producciones de ajo presentan problemas de plagas

Gestión conversó con Daniel Lozada, el presidente de la Sociedad de Agricultura de Arequipa (SADA), para conocer la situación en la que se encuentra Arequipa, la región que concentra el 70% de la producción de ajo del Perú, según el Ministerio de Agricultura.

“En Majes Siguas 1 y en la parte baja del río Colca, se ha reducido el 40%, al igual que la cuenca del río Chili. En el Valle de Chili también hay una reducción del 40% de agua. Las zonas agrícolas y ganaderas, los ríos están secos, el río Tambo no tiene agua. Es un drama terrible la situación de la producción agropecuaria en el río Tambo, Siguas, Majes y Camaná”, indicó Lozada.

Además, reportó un problema de plagas que afecta la producción en los cultivos “por las bajas temperaturas y la escasez de agua en zonas reguladas de Arequipa. Las altas temperaturas hacen que los hongos del suelo proliferen y atacan al ajo, matando poco a poco la raíz”.

Gestión también conversó con el ingeniero Dieter Fritz Klauer, encargado del Proyecto Ajo que realiza la Gerencia Regional de Agricultura, gestionada por el Gobierno Regional de Arequipa.

Gobierno Regional de Arequipa busca erradicar plagas de cultivos de ajo. Foto: Ecocosas

El funcionario indicó que las plagas en el Valle se presentan por efectos del Fenómeno de El Niño global, ya que Arequipa sufrió un golpe climático en el verano que duró hasta el mes de mayo, afectando el crecimiento y el desarrollo del cultivo.

“Ahora, como tenemos temperaturas en 1° o 2° por encima de lo normal, se han presentado plagas como el Thrips, un insecto que se aloja en las hojas del ajo y las araña, marchitándolas. Si es que no se controla, podría generar un daño económico en el sector”, dijo al inicio.

Sin embargo, también mencionó que hay otra enfermedad presente por los días que no hay temperaturas cálidas y, con la humedad, se genera un ambiente adecuado para el desarrollo de los hongos.

“La baja producción no solo se debe a las plagas, sino también al cambio climático. Sucede que los ajos están madurando y no llegan a formar el vulvo que se requiere. Se están produciendo vulvos más pequeños y eso afecta al mercado porque se solicitan vulvos grandes”, expresó.

Medidas que toma el Gobierno Regional de Arequipa

Debido a estas señales de alerta, el Gobierno Regional de Arequipa está desarrollando el Proyecto Ajo en el Valle Tambo, en la provincia de Islay y cubre cuatro distritos principales, que es Cocachacra, Deán Valdivia, Mejía y Punta de Bombón.

Son 2,000 hectáreas de ajo las que se producen en esta zona y, según lo mencionado por el ingeniero Dieter Fritz Klauer, el proyecto atiende más de 1,200 hectáreas, beneficiando de 1,500 a 2,000 familias.

Fritz Klauer resaltó que “se está planeando la forma de hacer tratamientos en esa área, usando hormonas de crecimiento que permitan dar un vulvo más grande. Pasa que el ajo necesita horas frías obligatorias para el desarrollo antes de ser cultivado y con los climas cambiantes, las plantas no logran concretar su desarrollo”, pero, lamentablemente, “son aspectos que escapan del manejo sanitario que podamos tener”.

Capacitan a agricultores de Arequipa para mantener productividad de ajo. Foto: Gobierno

Para conocer más sobre estas plagas, Gestión se comunicó con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), entidad que informó sobre el incremento de “Thrips y la presencia del ácaro Aceria tulipae.

Hay otras plagas que se presentan de acuerdo a las variaciones climáticas como la Roya, Stemphylium, Fusarium, Mildiu, nematodos, podredumbre blanca y raíz rosada, las cuales deben ser manejadas por los productores para evitar el incremento de las mismas”.

Por otro lado, el presidente de la SADA tiene otro panorama de las acciones que se están ejecutando: “Los cultivos se están perdiendo por la temperatura y la escasez de agua, más del 30%. Ante la presencia del FEN no se está tomando acciones de prevención. No se limpian causes, carreteras, protegiendo las tomas de agua. En el caso de las lluvias, el agua arrasaría. En el caso de las sequías, afectarían los cultivos”.

Producción de ajo que se prevé para fines del 2023

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) anunció que regiones como Arequipa presentarán fuertes lluvias a fines de año, por lo que Daniel Lozada considera que esta puede ser una salida favorable para los cultivos de ajo. Sin embargo, no todo sería positivo:

“Hay pronóstico de lluvias fuertes para noviembre que solucionaría en algo el tema del agua, pero ocasionaría destrozos ante la inacción de las autoridades que no aplican medidas preventivas ante el cause, la protección de la ciudad, el agua de las inundaciones”.

Además, indicó que habrá una reducción del 20% a 30% de cosecha de alimentos estos meses, ocasionados por la escasez de agua.

Dieter Fritz Klauer precisó que, desde que se inició el proyecto, hay un incremento en el rendimiento del cultivo de un 20% o 25% de mejora, pero los cambios climáticos a causa del Fenómeno de El Niño global tendrían efectos adversos:

“Podríamos estimar una reducción, puede estar entre el 5% y 10%, no tanto porque la planta va a perder campo de cultivo, sino porque de repente no se alcanza el peso necesario o el tamaño de vulvo que se obtuvo el año pasado”.

Senasa informó que esta campaña tiene la duración de un mes; sin embargo, “de presentarse temperaturas altas, se afectaría la producción del ajo por la presencia de enfermedades radiculares que repercuten en la producción. Si la plaga es severa, se puede observar el cambio en el color del bulbo y la reducción de la producción y rendimiento”.

¿Precio del ajo aumentará?

El líder del Proyecto Ajo expresó que “es posible que también aumente el precio del ajo, porque el mercado compra por calibres. Un calibre más grande tiene un precio y después va a bajando, mientras más grande sea el ajo tiene un precio, entonces sí es posible que afecte”.

Gestión consultó sobre este panorama a Élida Mamani, ingeniera que pertenece a la Gerencia Regional de Agricultura. La especialista indicó que si la producción de ajo no es tan favorable este año, “al próximo año habrá una sobreproducción, -como el Fenómeno de El Niño va hasta marzo-, para junio, julio y agosto habría mayor producción y el precio será menor”.

Producción de ajo disminuiría ante llegada del FEN y costos se elevarían. Foto: GEC

