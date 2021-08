La circulación de autos eléctricos en nuestro país parecía lejana, sin embargo, el Ejecutivo tiene en planes darle un impulso mediante un bono o un incentivo tributario que facilite su importación, así lo señaló el viceministro de Energía, Raúl García Carpio.

“Todavía no tenemos trabajado el valor del bono para la adquisición de vehículos, pero en otros países se sitúan entre US$ 3,000 y US$ 5,000”, mencionó.

Para ello, están realizando las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) "Es un incentivo para comprar estos autos y debido a su menor contaminación se puede justificar algún tipo de promoción", expresó.

“Nosotros también queremos avanzar con los autos eléctricos, estamos viendo una serie de cambios normativos que promuevan su uso, contaminan mucho menos y en el Perú la energía eléctrica es abundante”, dijo.

El viceministro de Energía, precisó, además, que si bien ya se ha avanzado en el país con el ingreso de vehículos híbridos (movidos a electricidad y gasolina), se requiere mejorar el marco regulatorio para el ingreso de automóviles 100% eléctricos.

La meta que se proyectan es que en cinco años pueda haber una penetración en el mercado local de ese tipo de vehículos.

Las declaraciones las brindó durante el Foro Internacional y Conferencia de Eficiencia Energética, organizado por el MEM en el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética.