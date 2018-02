Petroperú aprobó suscripción de crédito hasta por US$ 1,300 millones para modernizar refinería de Talara

El directorio de Petroperú aprobó suscribir el contrato de crédito que ya había anunciado para financiar larefinería de Talara . El monto aprobado es de hasta US$ 1,300 millones con garantía de la Compañía Española de Crédito a la Exportación (Cesce).

El préstamo se da en el marco del financiamiento del Proyecto de Modernización Refinería Talara . Sin embargo el contrato estará sujeto a condición suspensiva a fin de asegurar el financiamiento hasta que la Contraloría General de la República emita su informe previo correspondiente.

Los bancos involucrados en el financiamiento son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas Fortis, Citibank, Deustche Bank, HSBC Securities USA, JP Morgan Chase Bank y Banco Santander.

Para completar el financiamiento total, cabe recordar que en junio del 2017 Petroperú realizó la primera emisión de bonos por US$ 2,000 millones.

Para el 2019, Petroperú tiene previsto realizar una segunda emisión de bonos por US$ 600 millones.

Para la modernización, Petroperú recibió un aporte del Estado de US$ 325 millones y utilizar recursos generados por la empresa por US$ 1,100 millones con lo que se completaría la inversión final de US$ 5,000 millones.