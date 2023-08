César Chirinos, vocero de EMMSA, se refirió al reclamos de los comerciantes del GMML por la tarifa que se cobra a los camiones abastecedores y dijo que esta disposición tiene un sustento técnico y legal.

¿Esta situación está teniendo un impacto en el abastecimiento o los precios? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que pese a la paralización de comerciantes en el Gran Mercado Mayorista de Lima, el abastecimiento de alimentos se ha mantenido sin variaciones. Mientras en el Mercado No. 2 de Frutas de La Victoria la atención se realizó con normalidad.

La provisión de alimentos (hortalizas, tubérculos y legumbres) se dio, principalmente, por la actividad registrada en mercados alternativos de comercio al por mayor en Lima Metropolitana. Por ejemplo, en el mercado La Parada (La Victoria), mercado Tierra Prometida (Santa Anita), Unicachi Sur (Villa el Salvador), Unicachi Norte (San Martin de Porres), Huamantanga Norte (Puente Piedra) y mercado El Valle (Carabayllo).

“No hemos visto que se haya registrado una menor disponibilidad de productos en los mercados. Hay otros mercados mayoristas, uno de los que se conoce, es el antiguo mercado la parada. Ese aún opera. En Santa Anita tenemos el mercado Tierra Prometida. Los camiones que no se instalaron en EMMSA descargaron en Tierra Prometida, por ejemplo (...) Esta nueva configuración vemos hoy. Un día como hoy ingresa 8,000 toneladas al GMML, legumbres, tubérculos, hortalizas”, dijo Christian Garay, Director General de Estadistica Seguimiento y Evaluacion de Politicas del Midagri, a Gestión.

Hasta la medianoche del 2 de agosto, ingresaron un total de 2,347 toneladas de productos agroalimentarios al GMML. Normalmente un día como hoy (jueves) suelen ingresar al GMML alrededor de 8,000 toneladas de verduras, sin embargo, tal como lo han reportado el personal de estadística del Midagri, que visitan diariamente los mercados, dicho volumen se ha redistribuido a otros centros de abastos de importancia de la ciudad de Lima.

¿Se pueden afectar los precios?

En conversación con Gestión, Garay considera que “no se justificaría un alza de precios”. Sin embargo, reconoció que va a haber “ruido” por el paro. De hecho, dicho “ruido” ya se empezó a sentir desde ayer cuando se dio el anuncio con mayor claridad. “Ayer que teníamos registro de precios, han estado subiendo producto del anuncio”, remarca.

Por ejemplo, en el GMML -previo al cierre de hoy- el ajo subió desde S/ 5.24 por kilogramo (promedio de julio) a S/ 5.88 por kilogramo (cifra del 02 de agosto). La cebolla -con precios elevados por temas de orden productivo- subió de S/ 4.82 a S/ 5.83. El choclo de S/ 3.40 a S/ 3.70. El limón de S/ 3.60 a S/ 4.77. La xanahoria de S/ 0.75 a S/ 0.86.

“Es un factor de especulación. Ese ruido se va trasladando a otros mercados, como los minoristas también. Pero lo que tenemos que transmitir es que no hay desabastecimiento de alimentos. Esperamos que esta información permita mitigar ese ruido”, comentó a este diario.

¿Puede intervenir el ministerio?

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, comentó que legalmente no pueden intervenir pues -recordó- la Municipalidad Metropolitana de Lima es la encargada de EMMSA. Sin embargo, subrayó que

“Legalemente no hay manera (de intervenir). Lo que vamos a hacer, y eso lo he conversado con el ministro de la Producción y la ministra de Desarrollo Agrario, vamos a evitar que se genere una situación de desabastecimeinto. Hay un nivel de autonomía, no está dentro de las competencias. Pero vamos a hacer el esfuerzo para que no haya un aumento de precios. La inflación está bajando. La inflación es “el impuesto” a los más vulnerables porque te rerduce el poder de compra. Felizmente está bajando”, refirió Contreras.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.