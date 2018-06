Perú vs Dinamarca: balanza comercial fue positiva para Perú por US$ 41 millones

La balanza comercial Perú-Dinamarca en el primer cuatrimestre del año fue positiva para el Perú en US$ 41 millones. Mientras las exportaciones sumaron US$ 59 millones 392 mil, las importaciones ascendieron a US$ 17 millones 612 mil, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Los despachos a ese país europeo registraron un crecimiento de 68% principalmente por la harina de pescado que representó el 74% del total. Los productos tradicionales (US$ 47 millones 807 mil) concentraron el 80.5% y los no tradicionales (US$ 11 millones 584 mil) el 19.5% restante.

El subsector con valor agregado más importante fue el químico con US$ 6 millones 256 mil), seguido de la agroindustria con US$ 3 millones 453 mil, pesca US$ 712 mil 956, y maderas US$ 520 mil 635, entre otros.

Las principales partidas que Perú le exporta, además del aceite de pescado, son lacas y colorantes, carmín de cochinilla, corteza de limón, café sin descafeinar, residual 6 colorantes de origen vegetal, espárragos en conserva, madera moldurada y moluscos.

Algunos de los nuevos productos que se envían a Dinamarca son óxido de cinc, colas de langostino, hilados de lana o pelo fino, jengibre, ron y demás aguardientes de caña, suéteres de jersey y cacao en grano.

Por su parte, las importaciones procedentes de ese país se recuperan poco a poco. Entre enero y abril de este año sumaron US$ 17 millones 612 mil y crecieron 14.1%, pero en años anteriores (mismo periodo), presentaron montos más altos.

El sector más importante es el químico (US$ 7 millones 591 mil) y sus partidas más importantes a nivel general, son las demás encimas y sus concentrados, productos inmunológicos, cultivos de microorganismos, medicinas que contengan insulina y otros.

Perú exportó a Dinamarca 39 partidas e importó 376, principalmente del sector no tradicional (químicos). En tanto que, Dinamarca es un país Europeo con alrededor de 5 millones 800 mil habitantes. Es uno de los países con menor corrupción y se considera que sus pobladores son los más felices en el mundo.