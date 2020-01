Perú se ubica como el cuarto país con la gasolina más cara de Sudamérica, de acuerdo con el último reporte emitido por globalpetrolprices.com, el portal especializado en mercado mundial de combustibles.

De acuerdo al reporte, el precio promedio de gasolina de Perú se ubicó en US$ 4.09 por galón (US$ 1.08 por litro), por debajo de Uruguay, que ocupa el primer lugar del ranking con US$ 5.58 por galón (US$ 1.47 por litro).

El segundo país con la gasolina más cara es Chile con US$ 4.35 por galón (US$ 1.15), y el tercero es Brasil, con US$ 4.24 por galón (US$ 1.12 por litro).

El citado estudio tomó como referencia la gasolina de 95 octanos y se evaluó el periodo del 30 de setiembre de 2019 al 06 de enero del 2020.

Al realizar la conversión de dólares a moneda nacional, se observa el precio promedio de la gasolina en Perú se ubicó en S/ 3.59 por litro.

A nivel mundial

El citado portal precisó que el precio promedio de la gasolina en todo el mundo se ubica en US$ 1.12 por litro. Sin embargo, existe una diferencia sustancial en estos precios entre países.

Según explica, los países más ricos tienen precios más altos, mientras que los países más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos.

“Una excepción notable es Estados Unidos, que es un país económicamente avanzado pero que tiene bajos precios de la gasolina”, dijo.

Agregó que la diferencia de precios entre países se deben a los diversos impuestos y subsidios a la gasolina. En ese sentido, indicó que todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo que los mercados internacionales, pero luego deciden imponer diferentes impuestos.

“Como resultado, el precio minorista de la gasolina es diferente”, precisó.