Perú será definitivamente, por tercer año consecutivo, el primer exportador de arándanos en el mundo en esta campaña 2021-2022, afirmó el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), Daniel Bustamante.

Y es que a fines de setiembre, el gremio actualizó su proyección respecto al crecimiento de los envíos al exterior de esta campaña. Así, ya no se espera un alza de 25% sino de 40% respecto a la temporada pasada, lo que significa que se enviarán más de 215,000 toneladas de la fruta. Solo a octubre ya se habían enviado más de 112,000 toneladas.

Según indicó Bustamante, los mayores volúmenes se explican por dos factores, uno el impacto climático (mayor frío) que adelantó de noviembre a setiembre los picos de producción de las plantas -ahora se prevé que en diciembre la producción sea más plana-; y, segundo, la presencia de más variedades sembradas.

“En el 2016 habían 13 variedades de arándanos en el país de los que la varietal biloxi concentraba el 58% de hectáreas sembradas. Para el 2020 existen 46 variedades y 13,000 hectáreas sembradas, principalmente en La Libertad y Lambayeque, y en su mayoría orgánicas, de las cuales solo el 40% son biloxi”, detalló.

Precios

El principal destino de los arándanos peruanos es Estados Unidos que tiene más del 50% de participación y paga US$ 6.2 por kilogramo FOB de la super fruta. En tanto China, que aceleró la importación en un 80% este año, lo cotiza a US$ 7 por kilogramo (FOB); seguido del mercado europeo (excluyendo al Reino Unido) con un precio promedio de US$ 6.5 por kilogramo (FOB).

“En general, el mercado mundial paga buenos precios dependiendo de las semanas y la demanda, pero en orden (de precios) es primero China, Europa y Estados Unidos. Para obtener un buen pago es importante que la fruta cumpla con ciertas características como buen tamaño, sabor y firmeza”, señaló.

Ingreso a Malasia en espera

Proarándanos sigue apostando por abrir mercados en el Asia. “Estamos impulsando la apertura de destinos con los que Perú ya tenga acuerdos bilaterales, entre ellos Taiwán, Tailandia y Singapur”, indicó.

Respecto a Malasia, cuya expectativa era de que se abriera para este mes de octubre, indicó que todo dependerá de la decisión entre gobiernos. “El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y nosotros ya hemos presentado toda la documentación y estamos a la espera. Ojalá se concrete antes de fin de año”, señaló.

Datos

- Más de 200,000 personas se dedican a la cosechan de arándanos todos los días, desde Moquegua hasta Piura.

- Se proyecta que al 2024, Perú incremente sus hectáreas instaladas de arándanos a 20,000 hectáreas, según proyectó la empresa Terra Business.