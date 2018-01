Perú recibió US$ 792 millones por regalías de hidrocarburos pagadas en el 2017

Un total de US$ 792 millones pagaron al Estado peruano las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos por concepto de regalías correspondiente al desarrollo de sus actividades productivas en el territorio nacional durante el año 2017, reportó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Explicó que esta cifra muestra un crecimiento de 26.3% con relación a los US$ 627.3 millones que abonaron por regalías las compañías petroleras en el año 2016.

De enero a diciembre del 2017, las empresas hidrocarburíferas abonaron por concepto de regalías, respecto a la explotación de gas natural la suma de US$ 260.6 millones y por la de petróleo, US$ 140 millones; así como US$ 391.4 millones por la producción líquidos de gas natural.

El gremio indicó que en diciembre último, las compañías procedieron al pago de US$ 93.1 millones por regalías.

De este monto total, US$ 35.2 millones fueron por la explotación de gas natural, US$ 16.2 millones por la extracción de petróleo y US$ 41.7 millones por la producción de líquidos de gas natural.

Al hacer un análisis comparativo entre el pago de regalías realizado en diciembre 2017 (US$ 93.1 millones) y lo abonado en diciembre 2016 (US$ 78.4 millones) se observa un crecimiento de 19.2%.