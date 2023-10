La bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Flavio Cruz Mamani, presentó un proyecto de ley que reconoce derechos a los trabajadores comprendidos en el Decreto Legislativo 1057, es decir quienes se encuentran bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Según el proyecto de ley 6234/2923-CR, el ámbito de la aplicación será a nivel nacional para las entidades del sector público, en sus tres niveles de gobierno, las unidades ejecutoras y sus organismos adscritos.

¿Cuáles son los derechos que se buscan ser reconocidos?

Se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1057, reconociendo en el Contrato Administrativo de Servicios los siguientes derechos:

Tener una línea de carrera que le permita poder ascender dentro de su entidad.

Gratificación por fiestas patrias y navidad.

Bonificación por escolaridad.

Asignaciones excepcionales.

Bonos por productividad.

Escala remunerativa.

Asignación por años de servicios.

Compensación por tiempo de servicios.

Subsidio por fallecimiento.

Subsidio por sepelio.

Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo a través de los sectores involucrados adoptarán las medidas presupuestales para dar cumplimiento las disposiciones establecidas en la presente norma.

Además, también se autoriza a realizar las modificaciones presupuestales, de ser el caso, para el cumplimiento de la normativa.

Igualdad de derechos

En la exposición de motivos, el legislador Flavio Ruiz señaló que el espíritu de la propuesta es lograr que los trabajadores CAS tengan los mismos derechos y beneficios sociales que los servidores sujetos a los decretos legislativos 728 (del régimen de la actividad privada) y 276 (de la carrera pública).

Tales como gratificaciones por fiestas patrias y navidad y no aguinaldos cuyo monto es diminuto, bonificación por escolaridad, asignaciones excepcionales, bonos por productividad, seguro médico particular, escala remunerativa, régimen de carrera, etc, dijo el congresista.

“No debemos dejar de mencionar que el Congreso, mediante la Ley 31131, declaró indeterminados a un grupo de servidores CAS que venían prestando servicios en el Estado, que realizaban labores permanentes y se encontraban vigentes al 10 de marzo de 2021″, agregó.

Con ello, prosiguió, se reconoció su labor y su pase de manera gradual al régimen laboral de la entidad donde venían prestando servicios.

Además, remarcó que el Congreso de la República en varias iniciativas legislativas han visto la necesidad de reconocer nuevos derechos a los servidores del régimen CAS; ello en razón a que son conscientes que es el régimen laboral que menos derechos tiene en comparación con otros regímenes especiales en el Estado.