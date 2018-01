Perú casi duplicó venta de palta a EE.UU. en 2017 y demanda seguirá creciendo

Las exportaciones peruanas de palta se estima que alcanzaron al final de la campaña unos US$ 570 millones en el año 2017, creciendo cerca de US$ 170 millones respecto de los US$ 400 millones registrados durante el 2016, reportó la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Nueva York.



La mayor ampliación del mercado se dio durante el año pasado en Estados Unidos, debido a la menor producción en California y a la reducción de las importaciones desde México, el principal proveedor estadounidense.



Así, la palta proveniente de Perú, que en el 2016 había sumado 30,851 TM, en el año 2017 duplicó ese volumen bordeando las 64,000 TM de exportaciones hacia Estados Unidos.



La demanda por palta en este país norteamericano se viene incrementando desde la década de 1990, cuando se iniciaron agresivas campañas de promoción del producto, como la realizada por la empresa de relaciones públicas Hill & Knowlton a través del programa de televisión Good Day New York.



Desde entonces, el consumo se incrementó de un nivel de 1.5 libras a siete libras per cápita al 2016 según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés).



Ello representa actualmente un consumo local de aproximadamente un millón de TM o -como se suele medir en este mercado- más de 2,000 millones de libras anuales.



Según un reporte del USDA, la producción de paltas en California, que es aproximadamente el 80% de la producción total, alcanza a cubrir sólo un 20% de la demanda nacional, abasteciendo principalmente los mercados de la costa oeste.



Florida produce el 16% del total y Hawái el 1% aproximadamente. Asimismo, la cadena de suministro local se redujo en los últimos años debido a la baja producción en California, según el USDA, indicando además que el suministro por parte de México fue voluble a inicios del 2017, lo que demandó que otros países exportadores ingresaran al mercado.



Proyecciones

Las proyecciones de desarrollo de la demanda son buenas y se basan en la creación por las autoridades estadounidenses de un fondo, el cual es asignado a la Hass Avocado Commission, que incluye tanto productores locales, importadores y sus socios comerciales extranjeros.



Este fondo se usa para la promoción e incentivo del consumo de este producto considerado un superfood, con diferentes beneficios para la salud, en especial un alto contenido del buen colesterol, igualmente para la investigación, información del consumidor, programas y para información de la industria en Estados Unidos.



Uno de sus brazos más activos es la entidad que promueve el producto mexicano: Avocados from Mexico, que incluso realiza publicidad durante el famoso Super Bowl, o la final del fútbol americano inter clubes, que es el programa de televisión con la tarifa de publicidad más alta en el país.



Por su parte, la marca Avocados from Peru es promovida por la Peruvian Avocado Commission, que durante el 2017 realizó actividades como participar el 17 de junio pasado en el “Día anual del bienestar” celebrado en 4,500 tiendas Walmart, donde se degustó un licuado o smoothie preparado con palta y arándanos, en la línea de la campaña SuperFoods Perú.



Avocados from Peru

Asimismo, Avocados from Peru organizó la degustación de la palta peruana servida sobre salchichas -el cada vez más popular “ Avo-Dog”- durante el partido entre los Baltimore Orioles y los Tampa Bay Rays la semana del 4 de Julio.



Esta iniciativa corresponde a la estrategia de participar en eventos de gran concurrencia por importantes segmentos del público estadounidense e incluir los productos peruanos en sus platos o formas de consumo habituales.



Otras promociones por parte de Avocados from Peru se refieren a la difusión de recetas con palta peruana a través de televisión, Internet y eventos puntuales, desde ensaladas, causas y tostadas con palta, hasta galletas y helados que incluyen la palta como ingrediente principal. También se realizan numerosas degustaciones y publicidad en paneles y radio.



El Perú, como el tercer proveedor mundial de palta y segundo para Estados Unidos debe estratégicamente invertir en el desarrollo de la demanda tanto en ese país como en otros mercados claves, y continuar con el posicionamiento de la oferta peruana como de máxima calidad, buen sabor y proveedora de diversos beneficios concretos para la salud de sus consumidores.



Es recomendable que los exportadores peruanos estén presentes en las ferias de productos frescos más importantes como el Produce Marketing Association (PMA) en Orlando Florida del 18 al 20 de octubre del 2018, y New York Produce del 10 al 13 de diciembre del 2018.