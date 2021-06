Lejos de dormirse en los laureles que obtuvo al consolidarse como primer exportador mundial de arándanos, el Perú continúa aprovechando la fuerte demanda global de alimentos saludables, en especial de los orgánicos, para potenciar sus ventas.

En esa línea, el volumen de las exportaciones de arándanos orgánicos durante esta campaña (2021-2022) sería el doble del alcanzado en la anterior (2020-2021), estimó Luis Miguel Vegas, gerente general de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos).

“En la campaña pasada, calculamos que alrededor del 5% de la fruta exportada era orgánica. Para esta campaña, para la cual estimamos un 30% de crecimiento del volumen del total de exportación de arándanos, un 7% serían orgánicos. Vemos que en esta campaña el volumen de orgánicos se va a duplicar y que crece cada vez más su participación”, dijo a gestion.pe.

Al estimarse que en la campaña en curso (mayo-marzo) los envíos totales de arándanos sumarán más de 200,000 toneladas, señaló, se calcula que los volúmenes de orgánicos ascenderán a 14,000 o 15,000 tn, es decir el doble de lo alcanzado en la campaña pasada (unas 7.5 mil toneladas).

Cabe precisar que la Asociación de Exportadores (ADEX) ha proyectado un crecimiento de 220% para la exportación de arándanos orgánicos. Sin embargo, los volúmenes que ha registrado ADEX para estos envíos en la campaña anterior son de 4,000 tn. Con la tasa de crecimiento estimada, se obtendría un volumen exportado de 12,800 tn. Al respecto, el gerente de Proarándanos indicó que las partidas de exportación no distinguen entre arándanos orgánicos y convencionales, por lo cual se dificulta realizar un registro fiable a menos que se recopile información empresa por empresa.

A lo largo del año pasado, el precio de estos frutos orgánicos subió poco más de US$ 2. El precio promedio de las exportaciones de arándanos frescos orgánicos fue de US$ 9.62% por kg en el 2020, con un máximo de US$ 10.87 en Estados Unidos en octubre, y un mínimo de US$ 4 por kg en Singapur y Países Bajos, en julio y noviembre, respectivamente, de acuerdo con información del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX). En tanto, el precio promedio del arándano convencional fue de US$ 6.24 el año pasado, con un nivel máximo de US$ 12.33 en China en noviembre y un mínimo de US$ 2 por kg en Bélgica en julio.

De acuerdo con cálculos de Sierra y Selva Exportadora hechos el año pasado, los costos adicionales para la producción de alimentos orgánicos (sin pesticidas u otros químicos) se estimaban entre 5% y 9%. Sin embargo, la diferencia entre los precios de venta de frutos orgánicos y convencionales puede ser más elevada que dicha tasa, como sucede con los arándanos.

Buscados frutos del bosque

El crecimiento de las exportaciones de arándanos en general (convencionales y orgánicos) se debe, por un lado, a las mayores extensiones de estos sembríos y a un incremento de su productividad, gracias a la maduración que van ganando año a año. Para este periodo, se han sumado 2,500 hectáreas del cultivo a las 13,000 ya existentes. Por otro lado, su demanda va en aumento a medida que se vuelven más conocidas sus propiedades antioxidantes, destaca Proarándanos.

En el Perú, la cosecha de arándanos empezó en mayo pasado y concluirá en marzo de 2022, tras haberse ampliado los periodos de campaña año a año, para beneficio de los agroexportadores, que ahora pueden ofrecer estas bayas durante 10 meses consecutivos. Cabe señalar que los mayores volúmenes se cosechan entre agosto y diciembre de cada año.