Perú y Australia firman un "ambicioso" Tratado de Libre Comercio

Canberra.- Los gobiernos de Perú y Australia suscribieron el Tratado de Libre Comercio (TLC), y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) considera que este acuerdo permitirá importantes beneficios para las empresas peruanas.

El acto tuvo lugar en la sede del Parlamento de Australia, ubicado en la ciudad de Canberra, y estuvo a cargo del ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Eduardo Ferreyros, y el ministro de Comercio, Inversión y Turismo de Australia, Steven Ciobo.

“Este acuerdo nos acercará aún más a uno de los mercados más importantes de la región Asia Pacífico y cuyos habitantes tienen un gran poder adquisitivo. Estoy seguro que este tratado brindará grandes oportunidades para nuestros exportadores de bienes y de servicios”, señaló Ferreyros.

El titular de Mincetur precisó que más del 96% de las exportaciones peruanas ingresarán al mercado australiano libre de arancel una vez entre en vigencia el acuerdo comercial y al cuarto año, casi la totalidad de los productos estará libre de arancel.

Señaló que los productos peruanos con mayor potencial de exportación a Australia son las paltas, uvas frescas, arándanos, quinua, camarones y langostinos congelados, y preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, artículos de alpaca, polos y camisetas de algodón, camisas.

A estos se suman insumos químicos, equipo para construcción, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de zinc, entre otros.

“El acuerdo comercial entre Perú y Australia es hasta el momento el más ambicioso acuerdo bilateral firmado por el Perú”, resaltó Ferreyros.

Explicó que este tratado permitirá garantizar que los procedimientos sanitarios y fitosanitarios sean transparentes y eficientes, así como impulsará el comercio de servicios y la movilidad de personas de negocios.

Asimismo, añadió que este pacto comercial sentará un marco para fortalecer las inversiones, así como buscará que las pequeñas y medianas empresas (pymes) aprovechen las oportunidades generadas por el acuerdo.

Como se recuerda, la firma del acuerdo de libre comercio se celebró luego de la suscripción de la Declaración Conjunta entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, quienes, junto a los ministros de comercio de ambos países, anunciaron la culminación de las negociaciones comerciales en noviembre pasado, en Vietnam, durante las reuniones de APEC.

Momentos 'clave'

Las negociaciones entre Perú y Australia fueron anunciadas por los ministros de Comercio en mayo último en Canberra, Australia.

Australia es uno de los países más prósperos y estables del mundo. Desde hace 25 años, crece de manera ininterrumpida y tiene un PBI per cápita cercano a los US$ 50,000, valor que en América solo es superado por Estados Unidos y, en Europa, por potencias como Alemania y Reino Unido.

El comercio bilateral entre el Perú y Australia creció notablemente en el 2016 (56%), alcanzando los US$ 363 millones.

Los principales sectores no tradicionales de exportación del Perú a Australia en 2016 fueron: agropecuario (52%), textil (16%), minería no-metálica (9%).

Entre los productos que más destacan son espárragos frescos (US$ 4 millones), fosfato de calcio (US$ 4 millones), quinua (US$ 2 millones), artículos de alpaca (US$ 2 millones).