Perú ha inaugurado en Beijing, China, su primera tienda multimarca denominada “Tienda Casa Perú”. Esta propuesta comercial se ubica en Sanlitun, uno de los más importantes centros comerciales y de moda de la ciudad asiática.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que esta es una nueva etapa de promoción comercial que realiza Perú en China, el país con más habitantes en el mundo.

“Esta tienda es fruto de la alianza generada entre el sector público y privado. El Mincetur, Promperú y quince empresas peruanas la hicieron posible. Así y desde hoy presentamos a los habitantes de China, vestimentas y accesorios de alpaca, además, artesanía, joyería, superalimentos, café, pisco, entre otros”, sostuvo.

La inauguración de la tienda contó con la participación del presidente de la China Federation of Urban Commercial Outlets Construction Administration (Cuco), Xuan Chunlei; la presidenta del World Link, Huang Zhaohui; el embajador de Perú en China, Luis Felipe Quesada; el director de Exportaciones del Promperú, Luis Torres, y la directora de la Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, Teresa Mera.

El ministro #RogersValencia señaló que el #Perú busca alcanzar los US$1,000 millones anuales en exportaciones no tradicionales a #China en el 2023. Así lo indicó en la Feria “Exposición Internacional de Importaciones de China”, que se realiza en Shanghái hasta el 10 de noviembre. pic.twitter.com/q250gxFjRq — MINCETUR Perú (@MINCETUR) 6 de noviembre de 2018

Como se recuerda el Perú posee un Tratado de Libre Comercio con China desde el 2009. Los resultados han sido importantes para nuestro país: el gigante asiático se ha convertido en el primer socio comercial del Perú en el mundo.

A setiembre del 2018, las exportaciones totales a China alcanzaron los US$ 10,160 millones, y crecieron 21%. Las exportaciones no tradicionales llegaron a más de US$ 389 millones y crecieron 22.3%. Los productos con valor agregado que destacan son: pota, pelo y prendas de alpaca, uvas, paltas y berries.

El ministro Rogers Valencia destacó que existe un gran potencial para seguir ampliando nuestras exportaciones. Productos como el café, cacao y chocolates, langostinos, trucha, arándanos, quinua, maca, hierbas y raíces, prendas de vestir, y servicios educativos y editoriales, tienen una gran oportunidad.

“Tenemos tres oficinas comerciales del Perú en China. Están ubicadas en Beijing, Shanghai, y Hong Kong. Tenemos metas claras en la agenda de trabajo con el gigante asiático. Por ejemplo, para los próximos cinco años, el reto es que las exportaciones no tradicionales alcancen los US$ 1,000 millones, pues gracias al trabajo que lidera el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú y Senasa, se están realizando esfuerzos para lograr el acceso sanitario de quinua, granada, cereza, pitahaya entre otros productos.

A eso debemos sumar los esfuerzos desplegados para alentar las inversiones chinas en Perú, en sectores productivos como infraestructura, agricultura, minería, energía y pesca”, añadió.

El #Perú inauguró en #Beijing (China) su primera tienda multimarca: “Tienda Casa Perú”.



Esta es una nueva etapa de promoción comercial que realiza el Perú en China para promover productos como accesorios de alpaca, joyería, superalimentos, entre otros.



🌐 https://t.co/9I1Azhivg3pic.twitter.com/0XPMiqdZVk — MINCETUR Perú (@MINCETUR) 6 de noviembre de 2018

Feria CIIE

El ministro Rogers Valencia arribó a China con la finalidad de acompañar a una importante delegación peruana en la China International Import Expo - CIIE, la primera feria importadora del gigante asiático. El Perú fue invitado por el mismo presidente Xi Jinping.

“El Perú ha logrado una delegación de 15 empresas que representan a 30 empresarios peruanos cuya oferta es: nueces, cafés, cacao y derivados, alcachofas en conservas, pimientos y tapenade, barras de quinua con valor agregado (barras, cereales, chips y galletas), maca, sacha inchi, lúcuma, yacón, kiwicha, frutas en conservas (piña y mango), chia, hierbas e infusiones, berries, uvas, mango y maíz gigante del Cusco”, indicó.

Agenda de trabajo

Adicionalmente el titular del Mincetur, como jefe de la delegación oficial peruana participará en diversas actividades. A las antes mencionadas formará parte del Foro de comercio y apertura realizado en las instalaciones del CIIE. Además, será parte de la presentación del nuevo CEO de Alibaba y sostendrá una reunión bilateral con la ministra de comercio de Costa Rica.