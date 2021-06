El economista y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, afirmó -en entrevista con radio Santa Rosa- que tiene el respaldo del profesor Pedro Castillo y que el Plan Bicentenario se trabajó en conjunto con miembros de Perú Libre.

“Soy el vocero económico designado por Pedro Castillo y por el equipo de campaña y trabajamos conjuntamente con el profesor Castillo. Él ha respaldado lo que hemos dicho, ha llamado a la estabilidad económica y financiera. Creo que hay una conjunción de ideas muy claras”, indicó.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre –respecto a que los invitados deben ser conscientes del espacio que ocupan– indicó que el Plan Bicentenario se ha trabajado con representantes que Perú Libre designó y que está la que ha ganado la segunda vuelta.

“Es normal que en campaña electoral todas las fuerzas políticas buscan diferenciarse de las otras y a mi juicio a veces emitimos juicios que no son exactas. Era indispensable que tras la primera vuelta se haga algún tipo de acuerdo político. Es lógico que las izquierdas no seamos idénticas, pero para eso se elaboró el Plan Bicentenario que se defiende y esa es lo que ganó en segunda vuelta”, especificó.

También añadió que le parece importante la inversión privada “sobre todo de los empresarios honestos” aunque –subrayó– que lo que se quiere es una mayor tributación minera “porque necesitamos una mayor presión tributaria para mejorar la educación y la salud”.

-Sobre el respaldo de Castillo-

El economista reiteró que sí tiene el respaldo del candidato presidencial y prueba de ello es que ha sido expuestos hasta en dos balconazos dado por el candidato, así como en la conferencia de prensa con los corresponsales internacionales.

“Algunos dicen no sabemos si Francke tiene el respaldo de Pedro Castillo. Me incomoda hablar de esto, pero disculpen, acompañé a Pedro Castillo al debate presidencial y lo ayudé para que exponga sus ideas, luego él tuvo la gentileza de ponerme en el balcón en un mitin. Luego del resultado electoral, el lunes o martes hubo otra presentación a la gente, luego hay un mensaje que llama a la estabilidad monetaria y financiera. Ayer hubo una conferencia de prensa en la que estuve a su costado. Honestamente no sé qué más (hacer), estamos trabajando en precisar los planes y en armar un equipo más amplio”, explicó.

-La creación de empresas públicas-

Al ser consultado sobre la posibilidad de crear empresas estatales –tal como se indica en el ideario de Vladimir Cerrón y que se presentó en un inicio como plan de Gobierno de Perú Libre– el economista indicó que ello no está contemplado en el Plan Bicentenario.

“No está en el Plan, pero mi punto de vista es más bien pragmático ya que, no creo que todo lo privado es malo y todo lo del Estado es mejor, pero tampoco creo que todo lo privado siempre es buenísimo y lo público es malo”, dijo.

“(¿Considera que los medios de producción, como lo planteó Cerrón, pasen a manos del Estado?) Hay que recordar que de acuerdo a la Constitución las empresas públicas se crean por ley expresa, quiere decir con una votación mayoritaria en el Congreso, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede crear empresas públicas”, agregó.

–Tributación minera: las opciones que se evalúan–

El economista detalló se están haciendo los cálculos específicos para cambiar la tributación minera e incluso se analiza hasta tres formas de implementar este cambio.

“Estamos haciendo los cálculos específicos y tiene que ser graduada en función del precio y a la ganancia. Con el precio actual de cobre hay una ganancia bastante amplia. Mi calculó es que solo en cobre son US$ 9,000 millones de ingresos adicionales. Estamos haciendo los cálculos y hay varias opciones”, precisó.

Una opción –dijo– es a través de las regalías que puede ser variar la tasa o el cálculo.

Otra alternativa es a través de un impuesto adicional o a través de la modificación a la tasa del Impuesto a la Renta.

“Somos conscientes que las empresas mineras deben seguir ganando, nadie pretende que dejen de tener ganancias. Eso es un piso básico y me parece positivo que los empresarios mineros sean conscientes con eso”, añadió.

-Cambio de la Constitución-

El economista consideró que hay temas del capítulo económico de la Constitución que sí deberían cambiarse.

“Yo sí creo que hay (algunos temas) capítulo económico que habría que cambiar, (como, por ejemplo) que la inversión extranjera tenga los mismos derechos que la inversión nacional. No hay ninguna Constitución del continente americanos o europeo que lo tenga, habría que pensarlo”, precisó.

También dijo que no tiene un sesgo anti inversión extranjera.

“Estados Unidos reservan o establecen normas o preferencias, que no es prohibición. China, por ejemplo, fue muy exitoso exigiendo transferencia de tecnológica y otros exigen contratación de profesionales del país. Hay diversas políticas que se pueden implementar para que la inversión extranjera te dé más ventajas”, anotó.

También consideró que el cambio a la Constitución se da “porque hay diversos elementos que están insuficientemente desarrollados o inadecuadamente planteados en la misma, las que tiene que ver con temas de derechos sociales, capítulo económico y del ordenamiento político que es sumamente importante para el equilibrio poderes. Hay otros temas como -por ejemplo- la descentralización ya que fue un avance, pero hay cosas que hay mejorar”.