El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, hasta el momento, se ha suspendido el cobro de peaje en 16 tramos de la red vial nacional ubicados en las zonas en emergencia por lluvias.

De ellos, 8 corresponden a peajes que se encuentran en rutas nacionales administradas por empresas privadas y otros 8 están en carreteras no concesionadas.

Todos están ubicados en seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

El viceministro de Transportes, Alberto Ñecco, sostuvo que, desde el inicio de la emergencia, el sector remitió oficios a las concesionarias para solicitar la suspensión del cobro de los peajes.

“Hubo empresas que respondieron rápidamente a la solicitud y otras que no han tenido la misma reacción, pero seguimos instándolas para suspender el cobro”, señaló Necco.

El viceministro indicó que la suspensión del cobro se mantendrá mientras sea necesaria en el caso de los peajes situados en las rutas nacionales no concesionadas, en tanto que en los ubicados en las vías concesionadas durará diez días prorrogables, de acuerdo a la emergencia, y en otros casos estará condicionado a la transitabilidad.

El funcionario enfatizó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue realizando las gestiones para promover medidas en favor de la población que requiere trasladarse.

Estos son los 16 peajes suspendidos:

-Reclamo de transportistas-

No obstante, los transportistas reclaman que continúa cobro de peaje en el puente Huachipa de parte de Rutas de Lima.

“Mediante la presente denunciamos el comportamiento irrespetuoso y de aprovechamiento ante la desgracia que venimos afrontando, es el caso que la concesionaria Rutas de Lima a pesar de tener conocimiento pleno que se encuentra prohibido de poder transitar el Puente Huachipa viene cobrando sin ningún tipo de escrúpulo los peajes a los transportistas como a los ciudadanos en general. La Municipalidad de Lima y Ositran deben tomar cartas en el asunto de manera inmediata”, indicó Martín Ojeda, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet-Perú).

Ojeda agregó que luego de pagar dicho peajes, los transportistas se encuentran con un tráfico de una hora para voltear y poder circular por la Carretera Central al no poder transitar por dicho puente.

“No se han cerrado (todos) los peajes. Es un engaña muchachos. El peaje de Coviperú en Punta Hermosa está trabajando así como el peaje de Convial en la zona de Lambayeque también la de la Prialé. El viceministro dijo que son 8 estaciones de peaje (las que se han dejado en stand by su cobro), no de concesionarios”, argumentó.

