El PBI per cápita —cociente entre el PBI y el tamaño de la población de un país— es un indicador ampliamente utilizado como referencia del bienestar o la calidad de vida de un país.

Perú se encuentra “a mitad de la tabla” con respecto a la región, con un PBI per cápita de US$ 7,157 al cierre del 2022. La lista la lidera Uruguay, con un PBI per cápita de US$ 20,004, seguido por Chile (US$ 15,091) y México (US$ 11,270). En contraste, los países con PBI per cápita más bajos de la región son Venezuela (US$ 4,786) y Bolivia (US$ 3,685).

La población del Perú crece a un ritmo de 1% anual en los últimos años. Por consecuencia, si la economía crece a ritmos menores al 1%, el PBI per cápita se contraerá automáticamente.

“Definitivamente este año el PBI va a caer. El 2024 no se vislumbra muy bueno por El Niño y la inestabilidad política. La actividad privada va a estar muy lenta, hay mucha incertidumbre. Diría que tendríamos que esperar a finales de este Gobierno para recuperar los niveles. Va a depender, pero probablemente sea finales del 2025 o 2026″, estima Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor principal de la Universidad del Pacífico.

De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre el 2003 y 2013, el PBI per cápita crecía, en promedio, a ritmos superiores al 5% anual. Entre el 2014 y 2019, el ritmo de crecimiento promedio descendió a 1.5% anual. La pandemia ocasionó una contracción del 12.3% en el 2020 y al año siguiente la recuperación fue de solo 11.9%. En el 2022, creció 1.6%.

“Esto es sin ajustar por inflación. Hace 15 años sí teníamos un crecimiento poblacional más alto, casi 2% al año, y crecíamos en torno al 4.5% todos los años. Hoy es alrededor del 1%. Si no tenemos una mejora no solo tendremos estancamiento sino también más pobreza”, sostiene Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza.

Para Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), esto se debe a la secuencia de choques a los que se ha enfrentado el país en los últimos años. “Tienes una pandemia, incertidumbre política, ciclón Yaku, conflictos sociales, fenómeno de El Niño. Todo esto deteriora los niveles de crecimiento. Y el bajo crecimiento no contrarresta el crecimiento de la población”, sostiene.

“En general, estimamos que el PBI per cápita cierre el 2023 1.5% por debajo de los niveles prepandemia. Hacia el 2024, esperamos que todavía se encuentre 0.4% por debajo”, detalla Crisólogo.

El IDH y otras consecuencias

Uno de los componentes del Índice de Desarrollo Humano (IDH), en representación de un “nivel de vida digno”, es justamente el PBI per cápita. Esto se debe a la alta relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Cabe recordar que en la pandemia, la pobreza saltó del 20% en el 2020 al 26% en el 2021 y a 27.5% en el 2022. De acuerdo con las últimas estimaciones de Macroconsult, es bastante probable que, como consecuencia del fenómeno de El Niño, el próximo año llegue al 30%.

Perú bajo 5 puestos en el ránking global del Índice de Desarrollo Humano entre el 2019 y 2021. “Incluso si ves otras dimensiones del IDH, hay un deterioro en acceso en agua y saneamiento. Donde menos se retrocede es en inclusión digital, pero en todos los otros indicadores o nos hemos estancado o estamos retrocediendo”, señala Castilla.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.