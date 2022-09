Ambas normas disponen el traslado de personal de contratos suplementarios y CAS-Covid al régimen regulado por la ley 728 (a plazo indeterminado) y CAS regular, respectivamente, otorgándoles un mayor nivel de estabilidad laboral y solucionando parcialmente el problema de falta de personal de EsSalud, el cual viene causando demoras en la atención a nivel nacional.

Al respecto, el doctor Gino Dávila, presidente ejecutivo de la entidad, indicó al Congreso que, pese a que solo existen un universo de 394 beneficiarios con relación a aquellos que ostentan contratos suplentes, el número de posibles beneficiarios que actualmente se encuentran en contratos CAS-Covid llega a 15,577.

Para poder aplicar la norma se han suspendido los contratos de dichos trabajadores a efecto que no caduquen y ya no puedan calificar al beneficio, explicó adicionalmente el presidente ejecutivo.

Dávila indica, sin embargo, que, al momento, solo cuentan con 3,000 plazas presupuestadas para dicho personal, por lo que aún existen dudas, y reclamos, con relación a la implementación de dicha transición.

Trabajadores lo consideran una burla

Liz Pajuelo, representante del Colectivo Nacional de Suplencia, señaló que era necesario que EsSalud “suspenda la convocatoria de promoción interna y externa (contratación de nuevo personal) hasta que se aplique y se implemente la ley 31549 en favor de todos los beneficiados”.

Pajuelo indica que se está viendo como existen 1,200 plazas de trabajadores bajo el régimen 728 que se podrían haber utilizado para el cumplimiento de la ley, pero que al final del día se utilizan para la convocatoria de nuevo personal, lo cual genera preocupación entre los trabajadores suplentes.

La representante, además, señala que consideran que la presidencia ejecutiva está dilatando la aplicación de la norma al pedir un número de opiniones de Servir y que no se está intentando aplicar la norma. “Consideramos, sinceramente, que es una burla”, indica.

Por su parte, Pierre Roman, representante de los trabajadores CAS-Covid, mencionó la aplicación de la ley les genera preocupación y que se está desnaturalizando la forma en la cual se buscaba dar estabilidad laboral a este grupo de trabajadores.

Indicó que no se ve un avance con relación a la aplicación de la norma y que, a fin de mes, EsSalud ya no podrá solicitar a Fonafe una variación en su presupuesto, por lo que, si no se aprueba un cambio en la brevedad, la transición de CAS-Covid a Covid corre riesgo.