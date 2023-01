Entre enero y octubre del año 2022 los envíos de pañales para bebés al exterior sumaron US$ 16 millones 563 mil, lo que representó un aumento de 8.7% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 15 millones 232 mil), principalmente por la mayor demanda de Bolivia, reportó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Si bien son cifras positivas, este producto aún continúa sin alcanzar sus montos históricos de años anteriores, resaltó el gremio.

Y es que según detalló, en el 2014 (enero-octubre) los envíos sumaron US$ 43 millones 526 mil y en el 2013 (enero-octubre) por cerca de US$ 40 millones 021 mil.

En el 2021, los despachos de pañales para bebés sumaron US$ 17 millones 228 mil, lo cual significó un retroceso de -26.7% en relación al 2020.

En el detalle mensual del 2022 se observa cierta intermitencia, debido a que en enero y febrero iniciaron con incrementos de 89.3% y 16.1%, y luego en marzo se contrajo en -29.7%, para luego recuperarse en abril, mayo y junio con 23.4%, 48.8% y 4.8%, respectivamente.

En julio volvió a retroceder -52.6%, en agosto aumentó 34.7%, en septiembre cayó -2.6% y en octubre cerró con una variación positiva de 48.2%.

Bolivia, principal destino

En los 10 meses del 2022, Bolivia fue el principal comprador de este producto con US$ 14 millones 876 mil, presentando una evolución de 14.5% y concentrando el 90% del total, reportó el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

Continuó Chile (US$ 970 mil 087), Ecuador (US$ 246 mil 063), Paraguay (US$ 228 mil 287), Uruguay (US$ 151 mil 192), Turquía (US$ 62 mil 063) y Jordania (US$ 26 mil 911).

Además, se enviaron muestras a Venezuela (US$ 356) y Cuba (US$ 54), sumando un total de 9 destinos.

Las principales empresas exportadoras de pañales en el periodo analizado fueron Kimberly-Clark Perú S.R.L., Protisa Perú S.A., Marilia Distribuciones E.I.R.L., Corporación Prodesa S.A., Importación Exportación Alba S.A.C., JN Sur Distribuciones E.I.R.L. y Logística Integral Andino S.A.C., entre otras.

Perspectivas positivas

Según un reporte de Mordor Intelligence, se proyecta que el mercado global de pañales para bebés registre una tasa de crecimiento anual de 3.8% hacia el 2027, debido principalmente al impacto de la pandemia.

“La crisis sanitaria afectó las ventas de estos productos por el cierre de supermercados y otras tiendas minoristas físicas. Sin embargo, aceleró las transacciones de comercio electrónico, derivando a que los distribuidores en línea registren un mayor interés y los consumidores en casa exploren alternativas minoristas para comprar”, informó la consultora.