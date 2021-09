El gobierno acaba de publicar el Marco Macroeconómico Multianual (MMM 2022-2025) con las nuevas proyecciones (Ver tabla) ¿son factibles esos pronósticos, por ejemplo, del PBI?

Mi primer comentario es dónde están las reformas ambiciosas que van a hacer que la productividad suba y que justifique una proyección de crecimiento de la economía como el que se está indicando en el MMM, yo no las veo.

¿Puede explicar este aspecto?

Para pasar de un crecimiento promedio de 2% o 3% (en el 2019 el PBI creció 2.2%) a 4% o 5% anual, necesitas aumentar la productividad sostenidamente y esta última esta prácticamente estancada desde el 2009. Creció bastante en la década previa y explicó el 40% del incremento de la actividad económica. Para aumentar la productividad necesitas hacer reformas ambiciosas y no las veo.

Escuché a Bellido y a Francke y vi el MMM y no veo esas reformas, lo que están haciendo es un programa para otro país (que no tiene una pandemia, donde no han muerto más de 200 mil personas, que no tiene la productividad estancada, que no tiene la informalidad que tenemos) al cuál con algunas políticas de estímulo fiscal, lo regresas a crecer al 5% y ya.

¿De qué reformas estamos hablando?

Por ejemplo, un gran programa de infraestructura integral vinculante. El que tenemos ahora se hizo razonablemente bien, pero no se ejecuta porque no es vinculante y peor va a ser ahora que están llegando los nuevos ministros porque harán sus proyectos y no necesariamente lo que está en el plan, y peor aun cuando cambien los gobernadores y alcaldes el próximo año.

Entonces, esa proyección del 4.8% de crecimiento para el 2022 y de más de 4% promedio para el 2022 -2025, de dónde va a salir, si no tienes el impulso de la productividad y la inversión privada está cayendo.

En el MMM se sustenta que parte del crecimiento del PBI para el 2022 vendrá de la expansión de la inversión privada (5.5%) ¿qué opinión le merece?

No veo cómo va a crecer la inversión privada. Las decisiones de inversión están paralizadas, a la espera de lo que ocurra en el campo político, todavía hay mucha incertidumbre. Y tampoco se ve que vaya a repuntar, si consideramos que la confianza empresarial está en rojo y esta predice la inversión privada con dos trimestres de anticipación; entonces, si en julio la confianza está en rojo, quiere decir que la inversión no va a recuperarse hasta inicios del próximo año, siempre que para entonces se recupere la confianza.

Y eso siempre que antes se recupere la confianza…

Podría ser que en los siguientes meses la incertidumbre se empiece a despejar y las empresas empiecen a invertir, pero lo que están haciendo las empresas ahora es reponer equipo y maquinaria vieja con pedidos hechos desde antes. Y esos son los que están invirtiendo, porque el común de ellos se ha quedado quieto y no está invirtiendo.

Además, si se recupera la actividad económica, con la misma capacidad instalada y la misma cantidad de trabajadores que ya tienen van a poder atender a la demanda por dos o tres trimestres sin invertir nada. Entonces, de dónde va a salir el impulso de la inversión privada, yo no lo veo y no tienen donde justificar ese crecimiento, ni en la encuesta de confianza empresarial, ni en ninguna encuesta hecha por alguna consultora privada recientemente.

Las proyecciones indican incluso un crecimiento promedio del PBI de 4.3% para el período 2022-2025. ¿Tiene sustento esa proyección?

Si se tiene la productividad estancada, la única posibilidad de subir el crecimiento en el largo plazo es incrementar el stock de capital; es decir, invertir, pero si tenemos la confianza empresarial en negativo y a las empresas todas con exceso de capacidad instalada, no hay forma.

Así el gobierno de Castillo hiciera todo bien y el discurso de Bellido y de Francke hubieran sido espectaculares y hubieran prometido reformas y cambios, y todo lo que los privados esperaban, aun así, la inversión no iba a venir inmediatamente porque para qué invertir si hay capacidad instalada ociosa. Primero copo esa capacidad y después pienso en ampliar, pero con las expectativas negativas como están y con la demanda tan débil como está, no veo que vaya a incrementarse la inversión privada.

Entonces, no está aumentando la productividad, hay exceso de capacidad instalada y no hay confianza, en este contexto quien va a invertir.

¿Qué medidas están ausentes en el programa económico dado a conocer?

De lo que han dicho los ministros, no hay una reforma ambiciosa. No han hablado de reforma de la protección social, de un fondo soberano de riqueza, de un boom de inversión en infraestructura, de un boom de inversión en las ciudades, ni de reforma política, ni de reforma judicial. No hay una sola reforma grande, cero.

Entonces, en una mirada de mediano y largo plazo como es la de un MMM, de dónde salen esas proyecciones de crecimiento, si no se ve nada que vaya a mover la productividad, la confianza, la inversión.

Lo único que nos piden los clientes ahora es que les cambiemos deuda cara por deuda barata, es lo único que quieren. Si les dice que además les consigues 1 o 2 millones de dólares más, no quieren.

¿Las proyecciones sólo para el 2022 se justifican?, pronósticos privados recientes indicaban 1.8%, 2%, incluso caídas para el próximo año

Puede que algunos factores hagan que haya algún crecimiento del PBI, pero las proyecciones del MMM para el 2022 están un poco fuera del pronóstico del mercado, y para el mediano plazo, de hecho, las proyecciones de crecimiento son muy optimistas.

Indicadores macroeconómicos (var. % real) MEF MMM 2022-2025

¿En el tema fiscal, qué opinión tiene de las proyecciones del déficit y de la deuda pública?

La trayectoria del déficit fiscal que plantea está sujeto a una proyección optimista del crecimiento del PBI que no se justifica. Yo diría que los ingresos fiscales van a ser menores y entonces el déficit va a ser mayor y la deuda también.

Lo que más impacto puede tener en los ingresos según los analistas son los impuestos a la propiedad, pero para gravar mejor la propiedad se necesita un catastro, pero lo han dicho en el discurso ante el Congreso.

Lo que todos dicen es que donde hay espacio en Perú para gravar más es en propiedad y además eso afectaría más a los que tienen más recursos, más dinero, pero no han dicho nada al respecto. Debieron decir que están coordinando con las regiones y gobierno locales para hacer un catastro.

Han anunciado mayor celeridad en el cobro de deudas a morosos….

Eso es un saludo a la bandera porque a lo que se han referido no es deuda, eso es una contingencia tributaria: una diferencia entre la Sunat y la empresa que el Tribunal Fiscal (TF) está dirimiendo. Lo es recién cuando el TF resuelve o, incluso, recién cuando el Poder Judicial sentencia, si las empresas acuden a este.

Lo que sí, parece importante es que anuncian unificar los tres regímenes tributarios que existen para las pequeñas empresas, porque el esquema actual lleva a mucho incumplimiento. Simplificarlo puede ayudar a la formalización.

¿Ve en el MMM medidas para impulsar el empleo?

La economía peruana y el empleo no se pueden reactivar sólo con un impulso fiscal. Si la mayor parte del gasto público es rígida y es de calidad paupérrima (multiplicador bajo), al final te quedas con ese programa fiscal de mala calidad y con el impulso de la vacunación en la actividad económica, que es lo que más va a mover la economía, si es que nos pega otra vez la tercera ola de la pandemia.

El crecimiento de la economía va a estar liderada por la vuelta a la normalidad de las personas y actividades, por el avance de la vacunación. Pero si nos agarra la tercera ola de la pandemia, no habrá ni ese impulso porque otra vez se restringe la actividad. Es decir, se podría desinflar el escenario optimista del MEF para el 2022, con una tercera ola.

Asumamos que la tercera ola no sea mortal, igual se va a desinflar el escenario de crecimiento del MEF, el cual asume que todo el mundo regresa paulatinamente a las actividades a medida que se van vacunando y con ello también de la recuperación del empleo.

¿Cómo impulsar el empleo?

Para impulsar el empleo habría que ligar el empleo temporal, que dice el gobierno que van a promover, a las empresas privadas. Le dices a una constructora, por ejemplo, que el estado esta contratando a 500 jóvenes para hacer una obra, digamos, en Ica, ayúdame a elegirlos, trabajo con ellos seis meses que te sirvan a ti de pasantía y ya después tu los puedes contratar porque yo Estado puedo certificar su desempeño.

Eso es crucial, usar el programa de empleo temporal como una pasantía, ya que las empresas privadas no contratan porque tienen incertidumbre de la calidad del trabajador. Si se les da un certificado, previo entrenamiento con entidades productivas especializadas, eso si da resultado porque las empresas sí los contratan.

El programa de empleo temporal que han anunciado, para tener un impacto importante, debería tener dos características: debe ser integral diseñado por el Estado, que priorice la creación de puestos de manera técnica (cada alcalde no va a venir a hacer su programa propio); y, la evaluación de este debe ser independiente, y servir para certificar el desempeño laboral para que luego esos jóvenes sean contratados por una empresa que les de empleo estable.

Han dicho que van a proponer el alza del salario mínimo….

Subir el salario mínimo será un gran error estando la demanda y el empleo débiles, lo que van a lograr es sacar más empleo a la informalidad. Lo que tienen que hacer ahora es ceder en ingresos (salarios) pero ganar en estabilidad del empleo. Si un joven gana hoy como informal 800 soles y el programa de empleo temporal le paga ese mismo monto, pero le da seis meses de trabajo, tras lo cual una empresa privada le va a dar empleo estable, o por cinco años, es claro que va a preferir esto a que le aumente el salario mínimo.

¿Qué opina del pedido de facultades legislativas delegadas que ha anunciado el Ejecutivo?

Yo no les daría, o les daría facultades muy acotadas. Siempre le dan al MEF al inicio del gobierno, es usual, pero debe ser muy acotado.