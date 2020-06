La aparición de recibos de luz con valores que los consumidores no se explican ha generado un pronunciamiento del presidente del Osinergmin, Víctor Angulo, quien indicó que no es posible que las empresas de electricidad no puedan detectar estos consumos anómalos.

“Debieron explicar el motivo por el que incrementaron en el mes de junio de manera considerable sus tarifas respecto de las semanas anteriores”, expresó a América TV.

De la misma manera, pidió a los usuarios a que continúen con los reclamos en caso se hayan visto afectados y que el organismo supervisa todas las denuncias.

Lectura y consumos anómalos

También señaló que, es correcto lo que informan las compañías, que las últimas lecturas fueron en meses de febrero o marzo, y que las lecturas las empezaron a hacer desde el mes pasado.

“Esto debió ser detectado por las empresas, no es posible que teniendo sistemas tan modernos no puedan detectar consumos anómalos . Las empresas tienen la obligación de informar al usuario, ellos leen los medidores, procesan la factura, tienen el histórico del usuario, si ellos detectan consumos diferentes tienen que explicarlo”, mencionó.

Víctor Angulo sostuvo que las empresas tienen los medios, tienen los canales (para hacerlo).

“Lo que hizo el Estado es que a través del decreto se exonere del reparto del recibo. Todo en el decreto de urgencia era potestativo, pero el reparto de recibo sí era más complicado. Es cierto que no podían distribuirse, llegar a la casa como usualmente llegan. Pero aquí hay un grave problema de información, las empresas podrían haber adoptado otra medida para informar a los usuarios sobre estas situaciones”, mencionó.

Calificó de una “barbaridad” que los usuarios tengan recibos con hasta cinco veces su consumo regular.

“El decreto de urgencia establece que las empresas están facultadas a fraccionar el recibo hasta en 24 meses sin intereses. Esa potestad que tienen las empresas la están ejerciendo y dando al usuario las facilidades de pago. Si finalmente en el reclamo logran entender que los conceptos facturados son los correctos, entonces pueden fraccionarlos y eso no les va a generar problemas de pago”, sostivo.