Operadores Portuarios: Regulación y antepuerto desincentivan comercio

Favio León, presidente de Asppor, recientemente reelecto en su cargo hasta el 2024, indicó que este es solo uno de los problemas que enfrenta el sector en la actualidad y que está llevando a que los operadores internacionales prefieran apostar por otros puertos.

Agregó que hay preocupación con respecto al Antepuerto del Callao, que ya está en su segundo proceso de licitación.

“El antepuerto es como una cochera antes de ingresar al puerto donde las embarcaciones van a recibir una serie de servicios. Parece inocuo, pero no es así. Ello debido a que se cobra una tarifa para pasar por dicho antepuerto. Entonces, pese a que se reducen costos al brindar servicios a los barcos que entran al puerto, al final termina siendo más costoso para empresas”, dijo.

El presidente de Asppor anotó que el antepuerto generará un embudo, empeorando el flujo de naves.

Decreto 1492

León señaló que el sector sigue preocupado por el Decreto Legislativo 1492, el cual obliga a empresas “a migrar a esquemas digitalizados”.

Comentó que el sector no está en contra de dicho proceso pero que no se puede hacer de manera forzada, más aún cuando no todas las empresas tienen las mismas capacidades.

Explicó que el decreto indica que se le debe hacer entrega de la carga transportada cuando se acredita de manera electrónica la existencia del “conocimiento de embarque”, un título valor que da derecho a recoger lo transportado.

“Por seguridad jurídica, se debe respetar el título valor, el conocimiento de embarque en papel. Confiarse plenamente en una copia virtual es peligroso y se presta al fraude”, advierte.

Agrega que “como existe este marco legal complicado, navieras no van a estar motivadas para venir a Perú”.

Laboral

Sobre el DS que limita la tercerización, León explicó que es imposible para el sector absorber a los trabajadores que actualmente están tercerizados dentro de su planilla, debido al alto nivel de tercerización en sector logístico y comercio exterior.