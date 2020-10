La presidenta de la comisión multipartidaria del Congreso encargada de la reforma del sistema de pensiones, Carmen Omonte, precisó que la ley que creará el nuevo esquema no será retroactiva para los actuales afiliados de AFP.

Sin embargo, refirió que habrá un proceso de transición para los actuales aportantes de las AFP a ser supervisado por la SBS y el BCR.

Aclaró que el Organismo Público de Pensiones, a crearse con la reforma promovida por el Parlamento, se encargará solo de la administración del sistema, mas no del manejo de fondos, tarea que competerá a un gestor privado, a ser seleccionado mediante subasta internacional, en la que también competirán las AFP.

En Agenda Política de Canal N, la legisladora afirmó que los actuales afiliados seguirán siendo dueños absolutos de sus aportes, y que estos no se usarán para financiar la pensión mínima de otros trabajadores, aunque no precisó si lo mismo pasará con la totalidad de su fondo (que compone el aporte más la rentabilidad)

Precisó que el Fondo de Riesgo Compartido a crearse se usará, en parte, para la función solidaria de este esquema, la misma que será complementada por el Estado.

Omonte reveló que está en proceso de desarrollo el informe técnico que sustentará la reforma, para lo que falta recoger las opiniones del MEF, BID y otros actores.

Adelantó que no será obligatorio para los independientes aportar al nuevo sistema de pensiones.

Retiro de fondo

Los afiliados de AFP buscan retirar sus fondos por temor a reforma del Congreso, según el CEO de Sura.

“La gente nos llama preocupada porque quiere retirar su fondo porque tiene miedo a la reforma. No es que confíen o no confíen en la AFP, sino que le tienen miedo a la reforma, que les vayan a agarrar su dinero”, dijo Jorge Ramos en el webinar “Los CEO y el Covid-19”, organizado por El Dorado Investments.

En los lineamientos de la reforma del sistema de pensiones anunciados por la Comisión Multipartidaria, se contempla que cada afiliado tenga una cuenta previsional personal que se capitalizará a través de dos fondos, uno de riesgo compartido y otro de riesgo individual.

La presidenta de la Comisión Multipartidaria, Carmen Omonte, indicó que este fondo de riesgo compartido servirá para garantizar una pensión mínima y tendrá un mecanismo redistributivo, lo que ha despertado las alertas de los analistas y afiliados, pues, en ese esquema, parte de los aportes de los afiliados iría a un fondo común o solidario y saldría de su cuenta individual.

Mecanismos

Para retirar los fondos de AFP, los afiliados, además de los mecanismos establecidos por el Congreso y el Gobierno a raíz de la pandemia, pueden recurrir a la jubilación anticipada por desempleo. Mujeres desde 50 años, y hombres a partir de los 55 años de edad, pueden acceder al 95.5% de su fondo en AFP si están desempleados en los últimos 12 meses y acreditan, en ese lapso, no haber recibido ingresos por cuarta categoría de más de S/ 30,100.

“He analizado la propuesta que está trabajando el Congreso. He visto que lo que tratan de hacer es similar al modelo sueco, pero como no estamos en Europa he visto también que lo que va a terminar pasando, si esto avanza, es más bien parecido al modelo boliviano. En Bolivia acaban de anunciar que va a necesitar un año más para que funcione, mientras tanto las AFP han tenido que seguir manejando los fondos”, expresó Ramos.

Advirtió que el Perú podría batir récord y llegar a ser el país con menos pensionistas en el mundo a raíz de los retiros de fondos de AFP.