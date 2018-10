Por Luis Hidalgo Suárez

El valor de las exportaciones de paltas y mangos, acumuladas a agosto de este año (últimas cifras disponibles) ya supera los envíos realizados de esos mismos productos el año pasado (ver tabla).

En ocho meses se exportó más paltas y mangos que en todo el año pasado Fuente: BCR Elaboración: Gestión

Las exportaciones de frutas y paltas frescas entre enero y agosto de este año suman US$ 1,586 millones y, si se agregan los envíos de frutas congeladas (US$ 127 millones en ese período), el monto se eleva a US$ 1,713 millones, que representan 20% de las exportaciones no tradicionales.

La buena performance que se observa en el crecimiento de estas exportaciones agrícolas refleja la estabilidad del clima, que fue perturbado con El Niño costero en el 2017. Y, en vista de que aun cuando la probabilidad de ocurrencia de un nuevo fenómeno de El Niño se ha incrementado, los pronósticos indican que será débil en el verano que viene, por lo que se espera que estas exportaciones continúen su tendencia positiva en los próximos meses y en el 2019.

“Para el siguiente año, se espera que se mantenga el impacto positivo del crecimiento mundial sobre la demanda de nuestros productos de exportación no tradicional (aunque con una ligera moderación)”, dice un informe del BCR , entre ellos de los productos agrícolas frescos.

No tradicionales



En agosto, el valor de las exportaciones de productos no tradicionales aumentó 10.9%, llegando a los US$ 1,133 millones, y se acumulan este año US$ 8,853 millones, 16.4% más que los envíos registrados en igual periodo del 2017.

Entre enero y agosto destacan (aparte de los productos agrícolas ya señalados) las mayores ventas de pota (US$ 542 millones, con un crecimiento de 61% respecto a las ventas de este producto en el mismo periodo del 2017); los polos de algodón (US$ 182 millones, 15.5% más); el óxido de zinc (US$ 78 millones, 39.3% más) y los laminados flexibles (US$ 82 millones, 18.6% más).

Según las últimas proyecciones del BCR, las exportaciones no tradicionales llegarán a US$ 13,743 millones este año, lo que significará un incremento de 17.5%.

Y para el 2019 se estima que se venderán US$ 15,182 millones de estos productos; es decir, tendrán un crecimiento de 10.5% respecto al 2018.

Sin embargo, los montos proyectados en setiembre para este año son menores a los que pronosticó el BCR en junio (US$ 14,005 millones para este año y US$ 15,316 millones para el próximo año).