Cada vez son más mercados los que reciben productos peruanos de exportación. Entre el 2000 y 2022 las exportaciones peruanas experimentaron un crecimiento promedio anual de 11%, lo que permitió que la cifra pasara de US$ 6,866 millones a US$ 63,56 millones, ¿qué se espera para los próximos años? Estos son los sectores que más exportan y los que podrían mostrar un retroceso este año.

El informe del Centro de Información de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-Adex precisa que a setiembre de 2023, el número de firmas exportadoras se situó en 7,504, solo en ese mes se registraron 3,570; estas cifras significaron un ascenso de 2.2% y 6.3%, comparadas con el mismo periodo de 2022, respectivamente.

Se destaca que el número de empresas exportadoras del sector tradicional alcanzó un nuevo récord histórico con 1,154 firmas, lo que constituyó un incremento de 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el tamaño de empresa, a setiembre de 2023, el 61% del total de empresas fueron microempresas; el 31.9%, pequeñas; el 1.8%, medianas y el 5.3%, grandes. Así, las Mypes concentraron el 92.9% del stock total (6,971 empresas exportadoras), precisa el documento.

Empresas exportadoras al tercer trimestre de 2023 (Fuente: CIEN - Adex)

Si bien las Mypes representaron el 92.9% del número total de empresas exportadoras en lo que va de 2023, solo concentraron el 4.5% del valor exportado.

Según el valor exportado, al tercer trimestre de 2023, el 94.3% del total de envíos lo realizaron grandes empresas, seguido de las pequeñas (4%), medianas (1.2%) y microempresas (0.5%).

En el mismo periodo, se registró un aumento en las exportaciones de las Mipymes (18%). Se destaca que las micro, pequeñas y medianas incrementaron sus exportaciones a dos dígitos, respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto a la evolución histórica del número de empresas exportadoras de enero a setiembre, se observa que 2,547 ingresaron (cifra mayor a lo registrado en similar periodo en el 2022); mientras que en similar periodo se retiraron 2,382. En tanto, las que se mantienen alcanzan las 4,957, la cifra más alta desde el 2001.

A nivel de productos, en enero-setiembre de 2023, el 47.2% de las empresas exportadoras (3,539) exportaron un único producto, lo cual evidenció la vulnerabilidad de la mayoría de las firmas frente a posibles shocks externos. En contraste, el 10.9% de empresas exportadoras (817) lograron diversificar sus despachos al exterior con carteras de 10 o más productos.

¿Qué sectores concentran el mayor número con empresas exportadoras?

De enero a setiembre del 2023, el sector tradicional cuenta con 1,154 empresas; lo que representa un crecimiento de 13.8% respecto al 2022 en similar periodo. Minería y agricultura son los sectores con mayor número d empresas en tradicionales.

En tanto, en sector no tradicional, se tiene a 9,494 empresas, lo que muestra un crecimiento de 1% respecto al año pasado. Los rubros con más empresas exportadoras son: agroindustria, metalmecánico y químico.

¿Qué se espera para el 2023 - 2024?

Pese a los buenos resultados, en número de empresas, el segundo vicepresidente de Adex, César Tello Ramírez, estimó que para el 2023 se proyecta una caída de -1.3% por los menores envíos de los sectores agro, hidrocarburos y pesca tradicional, como consecuencia de la condición macroeconómica mundial negativa y el fenómeno de El Niño.

“A pesar de los logros históricos en el campo de las exportaciones, debemos enfrentar un escenario desafiante, pues, aunque las proyecciones para el 2024 reflejarían una recuperación de 1.9%, ese porcentaje se encuentra por debajo del crecimiento promedio anual de los últimos 10 años que fue de 3.3%”, comentó durante la Celebración del Día del Exportador y ‘Premio a la Excelencia Exportadora’, organizado por Adex.

En otro momentoTello destacó que Perú es el principal país proveedor mundial de arándanos (US$ 1,332 millones), el segundo de uvas frescas (U$S 1,348 millones); y el tercero de fosfato de calcio (US$ 500 millones).

Recomendaciones para empresas exportadoras

El operador logístico Ransa comparte cuatro recomendaciones que beneficiarán a las empresas que desean ampliar sus horizontes más allá de las fronteras nacionales e incursionar en la internacionalización de sus productos:

Investigue y elija sus mercados objetivo: antes de enrumbarte en el comercio exterior, realiza un análisis exhaustivo de los mercados potenciales para tus productos, así como de otros factores determinantes como la demanda, la competencia, las tendencias, así como la legislación comercial internacional, las alianzas comerciales, tributación y las barreras comerciales. Con esta información, podrás seleccionar los países que mejor se adapten a tu negocio y trazar las estrategias para cumplir con tus objetivos.

antes de enrumbarte en el comercio exterior, realiza un análisis exhaustivo de los mercados potenciales para tus productos, así como de otros factores determinantes como la demanda, la competencia, las tendencias, así como la legislación comercial internacional, las alianzas comerciales, tributación y las barreras comerciales. Con esta información, podrás seleccionar los países que mejor se adapten a tu negocio y trazar las estrategias para cumplir con tus objetivos. Adapte sus productos : es fundamental que tus productos cuenten con atributos diferenciadores para destacar en el mercado internacional como la calidad o el valor agregado, así como identificar las ventanas estratégicas del mercado para posicionar tu producto en el exterior. Además, la innovación constante en tus ofertas te permitirá no solo sobresalir en un mercado competitivo, sino también mantener una ventaja a largo plazo al satisfacer las demandas cambiantes de tus consumidores e ir avanzando hacia nuevos destinos.

: es fundamental que tus productos cuenten con atributos diferenciadores para destacar en el mercado internacional como la calidad o el valor agregado, así como identificar las ventanas estratégicas del mercado para posicionar tu producto en el exterior. Además, la innovación constante en tus ofertas te permitirá no solo sobresalir en un mercado competitivo, sino también mantener una ventaja a largo plazo al satisfacer las demandas cambiantes de tus consumidores e ir avanzando hacia nuevos destinos. Utilice recursos de apoyo: la exportación puede ser un proceso desafiante, por ello infórmate y aprovecha a las organizaciones gubernamentales como Promperú y el Mincetur, así como los gremios y las cámaras de comercio que brindan herramientas digitales para ayudar a incrementar tu productividad, mejorar tus capacidades y contar con toda la información necesaria para tomar decisiones estratégicas en la industria de los negocios internacionales.

la exportación puede ser un proceso desafiante, por ello infórmate y aprovecha a las organizaciones gubernamentales como Promperú y el Mincetur, así como los gremios y las cámaras de comercio que brindan herramientas digitales para ayudar a incrementar tu productividad, mejorar tus capacidades y contar con toda la información necesaria para tomar decisiones estratégicas en la industria de los negocios internacionales. Busque asesoría de expertos: procura obtener orientación constante durante todo el proceso. En ese sentido, Ransa, cuenta con un área especializada en Comercio Exterior que brinda servicios y asesorías de forma permanente. De ese modo, puede ayudarte a superar los desafíos que la exportación implica de acuerdo con los estándares internacionales; además, te brindará grandes beneficios como ahorrar en costos y contar con tecnología de punta para llevar la trazabilidad de tu mercancía, entre otros.

Dato

El Día del Exportador Peruano se celebra cada 9 de noviembre.