La Contraloría General advirtió que existen limitaciones para la plena ejecución del control concurrente al proceso de suscripción del contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) entre Perú y Francia para la asistencia técnica en la ejecución de los proyectos de la nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, en el Callao.

Los proyectos, a cargo de Provías Nacional, consisten en la construcción de una autopista de cuatro carriles, de 136 kilómetros, desde Cieneguilla hasta Junín (Huaycán- Cieneguilla, Santiago de Tuna- San Andrés de Tupicocha, y un viaducto de 3.6 kilómetros en los distritos de Callao, La Perla y Bellavista, que permitirá agilizar la entrada y salida de transporte hacia el Aeropuerto Jorge Chávez.

Para estas obras, se recibieron propuestas de diversos gobiernos, de los cuales el comité evaluador de Provías Nacional eligió la propuesta de Francia. Luego de esta selección, el 5 de abril se designó el comité encargado de gestionar la formalización del contrato, proceso que se inició el 11 de mayo y se estimó la suscripción del mismo el 20 de mayo último. Cabe señalar que el monto de contrato para la referida asistencia técnica es de 80′085,867.00 euros.

Según el informe de la Contraloría (periodo de evaluación del 17 de mayo al 1 de junio de 2021), no fue posible determinar la existencia o no de situaciones adversas que podrían afectar la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del proceso, dado que Provías Nacional no remitió la información requerida, con relación a la documentación necesaria para la suscripción y propuesta del Contrato de Estado a Estado.

También señaló que se mandó cuatro solicitudes, pero Provías comunicó que la documentación se encontraba en proceso de revisión o de elaboración, la entidad se comprometió a mandar la información apenas contara con la misma; no obstante, la suscripción del contrato entre Perú y Francia se habría realizado el 27 de mayo pasado, sin que se haya cumplido con lo requerido por la Contraloría.

En ese sentido, la Contraloría alertó a Provías Nacional que el retraso para la suscripción del contrato del G2G, postergada en su momento del 8 al 26 de abril y luego al 20 de mayo de 2021, afectaría el inicio del servicio de asistencia técnica, la disponibilidad presupuestal de los recursos y el cumplimiento oportuno de los objetivos de los proyectos.

Cabe señalar que el presupuesto para la ejecución de las obras de la nueva Carretera Central asciende a S/ 11′571,445.050, con un plazo de ejecución de nueve años y nueve meses. Para el caso de la Vía Expresa Santa Rosa, es de S/ 819,749.498, con un tiempo de seis años tres meses.