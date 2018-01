Valor de Netflix supera los US$ 100,000 millones e iguala a Qualcomm

Lucas Shaw

Netflix Inc. subió en las operaciones poscierre después de un trimestre explosivo, alcanzando por primera vez los US$ 100,000 millones de valor de mercado, con lo cual el servicio de video quedó en una posición privilegiada comparable con las de Goldman Sachs Group Inc. y Qualcomm Inc.

La red de televisión online más grande del mundo informó su año más fuerte en cuanto a crecimiento de suscriptores hasta la fecha. Netflix agregó 24 millones de clientes en el 2017, lo que eleva su total mundial a 117.6 millones. Durante los últimos tres meses del año, la compañía con sede en Los Gatos, California, superó ampliamente las estimaciones de Wall Street y sugirió que continuará haciéndolo en el 2018.

Inversión en producciones

Mientras las compañías de medios rivales se fusionan, despiden personal y se preocupan por el futuro de sus negocios, Netflix prolonga su avance, agregando clientes en Estados Unidos, Europa y América Latina. Las ventas del cuarto trimestre crecieron un tercio a US$ 3,290 millones, informó la compañía, mientras que las ganancias casi se triplicaron respecto de un año antes a US$ 0.41 por acción, según las estimaciones.

Netflix invertirá todo eso y más en nuevos programas de TV y películas. La compañía ha dicho que gastará hasta US$ 8,000 millones en programación este año y reveló que desembolsará otros US$ 2,000 millones para marketing. Netflix también está aumentando drásticamente su programación no inglesa, con planes para lanzar 30 producciones en idioma local en el 2018.

Las acciones cerraron ayer con un alza de 9.98%, llegando a los US$ 250.29.

Netflix incorporó 8.33 millones de clientes en el cuarto trimestre, superando las estimaciones de los analistas de 6.34 millones, gracias en gran parte a la popularidad de la serie de ciencia ficción “Stranger Things” y la nueva película de Will Smith “Bright”.

Ese éxito ha llevado a Facebook Inc., Apple Inc. y Amazon.com Inc. a hacer intentos de programación original. También ha estimulado a rivales como Walt Disney Co. a invertir más en servicios online y adquirir competidores. Sin embargo, Netflix goza de una ventaja inicial frente a todos esos jugadores.

Ganancias internacionales

Los territorios internacionales representaron la mayor parte del crecimiento de los suscriptores y son la clave del futuro de Netflix, con la incorporación de 6.36 millones, que superaron el promedio de 5.05 millones estimado por los analistas. Netflix dijo que Rodolphe Belmer, el presidente ejecutivo de Eutelsat Communications SA, con sede en París, se unirá a su junta directiva.

El negocio de EE.UU., donde el crecimiento se viene desacelerando, también mostró vigor. La compañía registró 1.98 millones de nuevos clientes en el país, lo que representa un aumento respecto de hace un año y que supera las proyecciones de los analistas de 1.29 millones, según datos de Bloomberg.

Nuevos programas

Netflix genera una amplia gama de nuevos programas cada mes para atraer a los nuevos espectadores y mantener a los viejos. En el último trimestre también lanzó “The Crown”, la primera temporada de “Mindhunter” de David Fincher y su primera serie original en alemán, “Dark”.

“En solo cinco años desde el lanzamiento de nuestra primera serie original, Netflix tuvo tres de los cinco programas televisivos más buscados a nivel mundial por segundo año consecutivo”, dijo la compañía en su carta a los accionistas.