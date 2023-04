La misma que destrabará, en palabras del premier Alberto Otárola, más de 1,800 proyectos. La ARCC ciertamente continúa en el ojo de la tormenta por su nulo impacto en obras de prevención (conocidas como soluciones integrales) ante los efectos, primero, del ciclón Yaku y, ahora, del fenómeno de El Niño.

LEA TAMBIÉN Autoridad Nacional de Infraestructura absorberá a la ARCC para destrabar más de 1,800 proyectos

“Esta autoridad será una fusión por absorción (del ARCC) y se hará cargo de 98 proyectos de inversión de soluciones integrales (prevención)”, aseguró el premier en su presentación ante la Comisión de Descentralización del parlamento.

En ese contexto, los procedimientos G2G -usado por la ARCC en el marco de un acuerdo con el Gobierno del Reino Unido- ¿necesitan ser modificados?

Camilo Carrillo, director ejecutivo de infraestructura de EY, consideró que, a diferencia de la opinión generalizada, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) no ha sido un fracaso. Por el contrario, para el experto, esta entidad “ha sido el mayor ejecutor de obra pública por parte del Gobierno nacional, a tal punto que si no hubiera existido (esta entidad), la inversión pública hubiera disminuido en los últimos años”.

Según reveló Gestión, entre el período 2020-2022, la ARCC ha tenido “en sus manos” un presupuesto institucional modificado (PIM) para proyectos que suma S/ 6,276.5 millones, según data de Transparencia Económica del MEF.

LEA TAMBIÉN Reconstrucción sin cambios: solo un cuarto de lo ejecutado por la ARCC fue para prevención

A partir del 2020, cuando a la ARCC se incorporó el rol ejecutor (tras la firma del G2G) tuvo a su cargo la ejecución de 74 colegios, 15 establecimientos de salud y soluciones integrales (obras de prevención) para el control de inundaciones de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales de ciudades de la costa. En 2021, por ejemplo, invirtió más de S/ 161 millones básicamente en obra de infraestructura, liderando el ranking de ese año de ejecución mensual en relación a otros sectores del Gobierno Nacional.

No obstante, el cuestionamiento a esta entidad está relacionada al nulo avance en obras de prevención. En efecto, del total de monto presupuestado entre 2020 y 2022 apenas S/ 1,631.1 millones se destinaron a obras de prevención de desastres (el 26% del total).

“No le puedes exigir en dos años (tomando en cuenta que recién en el 2020 se convirtió en unidad ejecutora) que solucione la cuenca del río Piura y otras del norte. Es injusto, tomando en cuenta que obras de drenajes y de cuencas son complicadas”, comentó Carrillo.

Así, consideró que más que implementarse cambios en los procedimientos G2G, lo que debe promoverse -por el contrario- es que la ley de contrataciones tome como experiencias los contratos colaborativos como los contratos NEC, FIDIC, entre otros.

LEA TAMBIÉN Reconstrucción con Cambios: Amalia Moreno explica sus razones por demora de obras en ríos y quebradas

“Para dejarse de lado los contratos conflictivos de la ley de contrataciones que ante cualquier discrepancia se activa un arbitraje y se paraliza la obra. Lo que podría hacerse, más que mejorarse, es que estos contratos (NEC, FIDIC, otros) se adapten a la realidad peruana ”, arguyó.

Ello ya que estos contratos son para obras muy grandes , por lo que -en caso- quiera replicarse en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) deberían adaptarse a proyectos de mediana escala.

En tanto para el exministro de Vivienda, Milton Von Hesse, no existe un problema con el diseño contractual en los procedimientos G2G, en marco de la ARCC, por el contario lo que persiste es la carencia de gestión pública.

“Actualmente la normatividad me da todas las posibilidades (para una obra de infraestructura) desde la modalidad de obra pública tradicional hasta G2G, APP o cualquiera. El problema radica en que, si no se sabe lo que se quiere hacer, las modalidades no van hacer magia, por el contrario, son herramientas para lograr un objetivo y si este no está claro, entonces no hay solución alguna”, indicó.

Igualmente, opinó que la ley de contrataciones “siempre se puede mejorar” ya que si se opta por un contrato G2G, por ejemplo, se va tener que adaptar (el proceso) a la legislación del país con la que se suscribe el contrato.

“ Un punto vital es no politizar las entidades tecnicas peruanas. Lo que lamentanblemente no ha pasado. Lo hemos visto en la ARCC que, en su primer período, prácticamente no ejecuto nada. En el segundo periodo ejecuto lo más facil que fueron las obras de infraestructura, más no las de prevención, y en el tercer período fue prácticamente una piñata ya que los amigos de Castillo se repartieron las obras”, puntualizó.

Nota