Anticipando la necesidad de ampliar sus servicios, no solo en la atención de más carga en contenedores, sino para aumentarla en carga no contenedorizada (a granel), APM Terminals logró a fines del año pasado que el Gobierno aprobara la adenda que planteó hace años, para rediseñar las siguientes fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito.

Su objetivo con el rediseño era que pueda mover, no solo más carga en contenedores (como diseño originalmente el Estado), sino también más carga a granel. En esa línea, APM Terminals dio a conocer a Gestión los siguientes pasos que emprenderá para aplicar ese rediseño al proyecto de modernización.

Las siguientes fases del proyecto

APMT detalló que las siguientes fases del proyecto son las 3A y 3B. La primera inició en junio último y conlleva una inversión 100 % privada de más de US$ 69 millones. El plazo máximo según el contrato de concesión para entregar esta fase, citó, es en mayo de 2026.

Por el lado de la etapa 3B, reveló, esta se gatilla cuando la empresa llegue a la marca de 1.1 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), cifra que se estima lograr dentro del próximo año de concesión (julio 2024-junio 2025).

Para esta segunda etapa, la inversión prevista es de más de US$ 327 millones, de la que se ha adelantado la compra de una grúa STS Super Post-Panamax y tres grúas eRTG, lo cual significó una inversión de US$ 25 millones.

¿Cuánto esperan invertir este año?

La inversión total adicional para el resto del proyecto es de US $750 millones, los cuales sumados a la cifra inicial de US $749 millones forman un total de US $1,200 millones completamente autofinanciados.

“Este año estamos realizando los estudios y gestionando los permisos correspondientes para la etapa 3A, esperando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) esté aprobado el próximo mes y el expediente técnico a más tardar a fin de año”, anotó.

Refirió que, una vez ejecutadas todas las obras, el Terminal Norte tendrá una capacidad para atender 2.8 millones de TEU de carga contenedorizada y más de 15 millones de toneladas de carga general.

LEA TAMBIÉN: Operadores plantean duplicar contenedores por camión para reducir viajes en el Callao.

Puertos chilenos

De acuerdo con el medio chileno Portal Portuario -a quien APMT concedió también entrevista-, el volumen que alcanzará el Muelle Norte del Callao le dará una ventaja sobre los puertos Valparaíso y San Antonio, del vecino país del sur, que en conjunto no alcanzarán al recinto peruano.

Consultado sobre esta posibilidad, la empresa indicó a Gestión que (al final del proyecto) tendrán una infraestructura y equipamiento más moderno, lo que garantizará que sea el principal puerto del país y uno de los más importantes en la costa oeste del Pacífico Sur.