El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que, a través de la Resolución Directoral General No. 1148, ordenó al Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (Sucta Perú), garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones de tránsito aéreo nacional e internacional en los aeropuertos y aeródromos del país durante el periodo de huelga.

Debido a que -por ser un servicio público esencial- bajo apercibimiento de declararse ilegal en caso no se cumpla con dicha garantía.

La huelga de los trabajadores afiliados al Sucta Perú es de 72 horas y empezó a las 19: 00 horas del viernes 23 de diciembre y culminará a las 19:00 horas del domingo 26 de diciembre.

“El MTPE ha dispuesto que el sindicato en mención cumpla c on entregar la nómina de trabajadores que cubrirán los puestos de trabajo considerados como servicios mínimos, a fin de que la operatividad en los aeropuertos no se vea afectada.

Como se recuerda fue el propio MTPE que declaró legal -el jueves 23 de diciembre- la huelga de controladores aéreos alegando que cumplía con la normativa.

“El MTPE viene realizando reuniones extraproceso desde el miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25 de diciembre, facilitando la comunicación entre las partes para la resolución del conflicto y con ello se levante la huelga. En ese sentido, exhortamos a las partes a resolver el conflicto primando el diálogo”, agregó el ministerio.

En ese sentido, dijo que se ha dispuesto que la Sunafil verifique que los puestos de trabajo considerados como servicios públicos esenciales sigan operando, de verificarse lo contrario operará la ilegalidad de la medida de fuerza.