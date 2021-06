Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales (11 de abril) el sol registró una depreciación de 7.4% y en el acumulado del año va en 7.7%, reportó un estudio de Scotiabank.

El resultado se debe a la volatilidad del tipo de cambio generada por la incertidumbre política del prolongado proceso de escrutinio que arrojan una diferencia muy estrecha entre el candidato Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

La entidad financiera también señaló que, a diferencia de las elecciones del 2011 y 2016, el tipo de cambio tiene una mayor intensidad de movimiento en esta campaña electoral.

“En comparación a las elecciones del 2011, luego de la primera vuelta el tipo de cambio se depreció en 1.3% durante los últimos tres meses. Sin embargo, luego de la segunda vuelta empezó a estabilizarse ya que el candidato ganador -Ollanta Humala- había moderado su discurso y el mercado ya lo estaba interiorizando”, acotó.

Asimismo, el informe mencionó que la presión alcista del tipo de cambio por arriba de S/ 3,80 encontró resistencia con una participación más activa del Banco Central de Reserva (BCR).

Agregó que el ente emisor ha destacado que en lo que va del año ya ofertó US$ 10,3 mil millones, mediante ventas en el mercado spot (US$ 4,3 mil millones) y colocación neta de derivados cambiarios (US$ 6 mil millones), la mayor intervención registrada en posición vendedora en un semestre.

El BCR cuenta con reservas por US$ 72,628 millones al 9 de junio, menor en US$ 7,294 millones del cierre de marzo, pero en proporción al PBI, continúa siendo el mayor ratio en la región.