Esto se plantea en un momento financiero complicado para la MML. El Consejo Fiscal ya había advertido en junio sobre sus altos niveles de endeudamiento. Dicha entidad consideró en ese momento que la MML viene presentando un ratio de Saldo de Deuda Total (SDT) sobre sus ingresos corrientes “muy por encima del límite legal” desde el 2017.

De hecho, el CF detectó como una contingencia para la MML a los posibles resarcimientos económicos que pueden ocurrir por la anulación del contrato de concesión de la empresa Rutas de Lima.

Si bien el ratio de SDT de la MML ya no está a niveles del 160%, como en el 2020 y 2021, todavía esta situación financiera se presenta como un riesgo para la solvencia de la MML (120.7% en el primer trimestre del 2023 y 119.1% en el segundo trimestre).

El ratio de Saldo de Deuda Total sobre Ingresos Corrientes de la MML fue de 119.1% en el segundo trimestre del año

“Por más que esté mejorando (el ratio), todavía está en terreno complicado. Si encima tienes contingencias es doblemente riesgoso, y si emites bonos es triplemente riesgoso”, advirtió Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, a Gestión.

De hecho, en mayo Moody’s rebajó la calificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de Baa2 a Baa3; así como su Evaluación Crediticia Básica (BCA, por sus siglas en inglés) de baa3 a ba1, saliendo del grado de inversión y convirtiéndose en un papel especulativo o “basura”.

En este contexto, el anuncio del alcalde de Lima podría resultar inviable de acuerdo con los expertos consultados por este diario. “Tendría que pagar un monto que excede su deuda actual. O el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le tira un salvavidas o se vuelve insolvente”, alerta Alonso Segura, exministro de Economía.

La posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respalde a la MML está descartada. El titular del sector, Álex Contreras, dijo claramente que “el MEF no dará financiamiento a la MML”. “Parece que no ha sido claro o ha llegado un mensaje ambiguo. El MEF no dará financiamiento, lo que hemos buscado es un acercamiento entre las partes. Lo que no queremos es que se rompa el contrato, que se respete, porque afectaría la inversión”, sostuvo. “Tendría que endeudarse”, agregó.

Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, el monto a pagar por la compensación podría ser incluso mayor a lo contemplado en un eventual arbitraje. Rutas de Lima indicó que si se realiza la caducidad unilateral, la MML estará obligada a pagar S/1,458 millones por concepto de endeudamiento garantizado permitido, además de las compensaciones mencionadas en el contrato. “Además se tiene que pagar a los acreedores, pues parte del financiamiento de este proyecto se hizo mediante emisión de bonos”, agrega Cárdenas.

En esa línea, es poco probable que la MML logre levantar los fondos necesarios para pagar la compensación. “Para acceder a nuevos créditos lo que se revisa es qué proyectos se van a financiar y si se cumplen con los parámetros que establecen las cooperantes internacionales. Sin duda el nivel de potenciales litigios que pueda tener la MML dada la serie de pronunciamientos y actitudes tomadas es un tema a tener en cuenta de parte de inversionistas”, sostiene Karla Gaviño, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Incluso obteniendo los fondos necesarios, los niveles de apalancamiento que alcanzaría la MML dificultaría su acceso futuro a financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión. La Contraloría General de la República ya alertó de la intención de la MML de financiar obras por S/ 4,000 millones con una operación de emisión de bonos sin el aval del Gobierno nacional a un plazo de 20 años, con 5 años de periodo de gracia.

Es decir, de contraerse la obligación, la deuda tendría que ser pagada por las cuatro futuras administraciones.

Esto contradice las declaraciones realizadas por López Aliaga. “El dinero va ser puesto por la ‘Muni’ que no tiene recursos, pero que en estos siete meses en gestión estamos en azul, por los excedentes de caja que ahora sí tenemos. Pero lo que estamos armando para un paquete para una titulización de activos, uno para infraestructura de obras en Lima y otro para, justamente, poder “salir de esta gente”(...)”, declaró el alcalde.

De acuerdo con el Consejo Privado de la Competitividad (CPC), en el periodo de enero a julio de este año, la MML registra un avance en ejecución 35% menor a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Esto está en línea con la disposición de recursos provenientes de créditos, los cuales han retrocedido en casi dos tercios con respecto a los niveles registrados en el 2022. “Esta reducción en el PIM explica la caída en la inversión”, señala Álvaro Cubas, economista del CPC.

