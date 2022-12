La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, hizo un llamado a los manifestantes a desbloquear las carreteras en la localidad de Chala, en Arequipa, para retirar los miles litros de leche y toneladas de queso que se están perdiendo a diario tras el cierre de las plantas de Gloria y Laive.

La integrante del gabinete ministerial señaló que, como no se pueden procesar estos productos, habían planeado que sean traídos a Lima, pero aclaró que ello no es posible por el cierre de vías.

“Las plantas Laive y de Gloria han sido afectadas con estos movimientos de violencia, entonces tenemos gran número de litros de leche que no están saliendo y, por lo tanto, no está llegando al país. Como no están pudiendo procesar las plantas, la idea era que pueda venir hacia Lima en las cisternas, pero no se puede hacer eso. También tenemos más de 15.000 toneladas de queso que no puede salir”, declaró Paredes para la prensa.

“Por favor, hago un llamado a toda la población de Arequipa, sobre todo el sector Chala, que depongan esa actitud. Estamos causando un daño a todo el país, pero con el diálogo y la paz todos los peruanos vamos a salir adelante”, agregó.

En una entrevista previa con Gestión, el presidente de Conveagro, Climaco Cárdenas, detalló que cada día que permanecen cerradas las plantas de Gloria y Laive significa la pérdida de más de 600.000 litros de leche que se producen en la región Arequipa.

Cabe resaltar que este domingo, se pactó una tregua en Chala por dos horas para que pasen los vehículos varados, sin embargo esta ya culminó y se volvieron a bloquear las vías. El coronel Luis Pacheco, jefe de la Región Policial de Arequipa, junto a miembros del Ejército dialogaron con los manifestantes.

En ese sentido, informaron que ya se han desbloqueado otras vías como en el sector de Ocoña, provincia de Caravelí.