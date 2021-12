Con la reforma tributaria planteada por el gobierno de Pedro Castillo, a través de su pedido de delegación de facultades al Congreso, incrementarían en S/ 12,000 millones anuales los ingresos del Estado, de los cuales aproximadamente S/ 3,000 millones serían por los cambios en el esquema fiscal minero y la modificación del Impuesto a la Renta de primera y segunda categoría. Así lo estimó Alex Contreras, viceministro de Economía.

“Esto es el gran componente que implicaría un incremento significativo para los ingresos estructurales en el país, que comparados con el resto de la región somos los que menos recaudación tenemos. Recaudamos menos de la mitad de un país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, mencionó en RPP.

Agregó que solo con las modificaciones en el régimen tributario de las empresas mineras, se lograría recaudar un estimado de S/ 1,200 millones

“Estamos en un contexto del boom de precios de commodities, se está generando niveles elevadísimos de utilidad operativa. Solamente van a pagar un poco más los que generen mayor rentabilidad, eso no es una modificación generalizada”, dijo el ejecutivo, quien agregó que de esa manera se podrá cerrar las brechas sociales por los constantes conflictos.

El funcionario indicó que buscarán convencer a los congresistas para que se les otorgue, de ser posible, el 100% de las facultades solicitadas. “Estamos trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo para que se apruebe la mayor parte de componentes de la (propuesta) de reforma tributaria (del MEF). Nuestro objetivo es explicar la parte técnica, que no se afectará la inversión y se mantendrá competitividad. Aspiramos a que se pueda aprobar la reforma en su integridad o la mayor parte”, comentó.

Refirió que tras conocerse que la comisión de Economía contaba con un predictamen sobre las facultades, ello implicaría un recorte en las facultades solicitadas, lo cual reduciría los ingresos esperados en 55%. El recorte es mayor aún con el predictamen de la comisión de Constitución, con una reducción de ingresos estimada en 90%, indicó Contreras.

Cabe anotar que ayer la comisión de Economía decidió elaborar un dictamen en conjunto con la comisión de Constitución, lo cual podría concretarse en los próximos días.

El viceministro agregó que la propuesta de reforma es sui géneris en la historia del país, pues es la primera vez que se dice en qué se van a gastar los recursos que se generen: en salud, educación, conectividad y competitividad agraria.

“Y se ofrecerá un informe anual donde se explicará cómo se están utilizando los recursos. Esto también ayudará a que muchos de los conflictos mineros que se presentan puedan disiparse. Por eso es importante de que se pueda aprobar la propuesta en su integridad, pues es una reforma que apunta a resolver problemas estructurales”, sostuvo.

No obstante, la falta de recursos no parece ser el principal problemas. Un reporte del Consejo Privado de Competitividad emitido a inicios de este mes, en base a datos de MEF, muestra que casi la mitad de los recursos por canon y regalías aún no es ejecutado.

Así, al 1 de diciembre, de los S/ 7,852.3 millones asignados para proyectos, todavía quedan por ejecutarse S/ 3,831 millones (48.8% del total).

Por otro lado, Contreras indicó que un informe preliminar del Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que en el Perú se puede elevar “moderadamente” la carga tributaria para el sector minero.

No obstante, señaló que el informe se hará público en tres semanas, luego de que se haya votado en el Congreso el pedido de facultades legislativas. “Es que la presentación final del informe no depende de nosotros sino del FMI, que tiene un proceso de revisión rigurosa. Pero hemos alcanzado al Congreso las principales conclusiones del estudio”, señaló.

Para representante del MEF, el gran componente de esta reforma tributaria es que por primera vez en la historia no se está subiendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) de manera generalizada, sino se generan incentivos para reducir la evasión y elusión tributaria.

“Hay medidas concretas para luchar contra las facturas falsas, generar incentivos para que las pequeñas empresas puedan declarar”, señaló.

