El viceministro de Minas, Jorge Luis Montero, adelantó que en el Ejecutivo se viene discutiendo de una manera “muy técnica” la forma de repensar la consulta previa en la exploración minera.

“La ley también manda consulta previa en la exploración minera, pero la aproximación es distinta. En este caso no se tiene reservas probadas ni inferidas, se entra (en la exploración) en un territorio virgen y que no ha sido explorado. Más o menos de 100 proyectos en exploración, resulta uno, entonces es una inversión de alto riesgo. Pensar en una consulta previa con ese riesgo tan alto, nos parece que podría haber una oportunidad de mejora”, dijo en el programa Rumbo Minero.

En ese sentido, subrayó que se está tomando un ‘cuarto de hora’ en el Ministerio de Energía y Minas para replantear la consulta previa en la exploración minera.

“ Seria una especie de acuerdo previo con la comunidad en la que se le dice, aquí quizás haya algo, pongámonos de acuerdo de una manera simplificada porque no significa para más. En una exploración no puedo hablar de canon, de empleo, de nada de eso, porque no sé si hay recursos. De repente lo hay, pero no justifican una mina”, añadió.

“Estamos trabajándolo y discutiéndolo de manera técnica. Estamos viendo donde esta la oportunidad de mejora para simplificar tiempo y promover la exploración sin vulnerar derechos”, acotó.

El viceministro -además- cuestionó que de realice actividades de consulta previa en la etapa de exploración minera ya que este mecanismo ha sido pensado para proyectos que se van a construir (o convertir en mina).

“Es decir, proyectos que ya tienen sus reservas probadas sobre la cual el directorio (de una empresa) ya tiene una decisión tomada respecto a una mina o un yacimiento. En ese contexto se creó la consulta previa como un procedimiento para conversar con el entorno social sobre un proyecto que ya es mina y que se tiene que desarrollar”, explicó.

-Los ejes de su gestión-

Jorge Luis Montero precisó que lo que más les ocupa -en el Ministerio de Energía y Minas- es la ‘gestión social’.

“Estamos en un diálogo transparente con la SNMPE sobre los temas que son agenda del viceministerio y uno de esos temas prioritarios es tener una lectura común de la problemática social para una acción común, pero paralelamente estamos conversando con sectores sociales vinculadas con la minería, especialmente con las comunidades vinculadas a las operaciones mineras y a otro tipo de comunidades vincula a la minería artesanal”, manifestó.

Añadió que en los próximos meses -hasta julio del 2021- se van abocar a los proyectos de exploración y a gestionar los conflictos sociales.

“Los proyectos de exploración (minera) son importantes porque las empresas que no lo hacen se acaban y con ello el ingreso de divisas y la responsabilidad social por lo que tenemos que explorar”, dijo.

“Tenemos también que gestionar los conflictos para no tener minas paradas ni bloqueadas, ya que asi perdemos oportunidades de desarrollo”, mencionó.

Un tercer eje de su gestión -manifestó- son los cierres de minas. “Ahí tenemos una interacción interesante y dinámica con el Minam y estamos viendo una reflexión más profundas, con reflexiones normativas, para un cierre de minas más eficaz, que se dé por etapas”.