Cerca de 4,000 millones de consumidores en el mundo disfrutan de productos peruanos Al 2021 las exportaciones peruanas alcanzarían los US$ 60,000 millones y US$ 16,500 millones en productos no tradicionales. Los detalles aquí.

Las exportaciones peruanas de uvas registraron un valor de US$ 272 millones, un 4% más que en el año pasado (Foto: Andina). (Foto: Andina).