Mincetur busca facilitar procedimientos aduaneros para impulsar zonas económicas especiales

El ministro de Comercio Exterior, Edgar Vásquez, declaró a gestión.pe que como parte de la reforma integral de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) se buscará -entre otros- la posibilidad de tener instrumentos facilitadores en la parte aduanera para atraer a más inversiones a estos espacios.

"Facilitar la parte aduanera está vinculada a los procedimientos específicos para la entrada y salidas de mercancías, tanto por el lado de los insumos, como de las mercancías finales. Hay que entrar a revisar, no puede ser que sea más exigente y complejo los controles en las ZEE que fuera de estas en territorio nacional, eso hace que sea poco atractivo" , anotó.

Vásquez explicó que en el Perú tenemos a la administración de las ZEE, que también hacen están vinculadas con el control a favor de la Sunat. A esto se le añade un control de la aduana haciendo lo que hace "el procedimiento más engorroso". "Hay que revisar en detalle cuáles son estos puntos que hay que corregir", remarcó.

Asimismo, reiteró que el tema tributario -actualmente las zonas económicas especiales no se pagan impuestos- no es el único elemento de competitividad asociado a los espacios económicos, sino que "hay una serie de factores asociados que hacen atractiva o no una inversión".

"Un tratamiento diferencial (en materia tributaria), por supuesto, pero no es medular. Tiene que ver mucho con las cercanías a fuentes de servicios logísticos como puertos, aeropuertos, carreteras; la posibilidad de tener los servicios apropiados de calidad en electricidad, agua, desagüe, internet de banda ancha; la posibilidad que en el espacio geográfico donde se desarrolle haya mano de obra calificada, insumos, entre otros", anotó.

Inversión extranjera en Tacna

En el artículo 71 de la Constitución Política del Perú se establece "que dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad (...)".

Esto hace que no sea factible la inversión extranjera en la Zona Franca de Tacna (ZofraTacna). Al respecto, el ministro del sector indicó: "es un tema sensible para la región Tacna pero creo que en algún momento tenemos que verlo de manera técnica".

"En la actualidad tenemos un limitante para el ingreso de inversiones extranjeras a ese espacio. Entonces lo que se tiene que conversar, discutir y acordar con las autoridades en la región Tacna es ver si es el momento apropiado de hacer un cambio en ello y para permitir, solo en las ZEE, un arribo de las inversiones extranjeras", dijo.

Nuevas Zonas Económicas Especiales

En la actualidad existen siete ZEE creadas por ley en el Perú: la zona franca de Tacna y las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno, siendo que las últimas tres no se encuentran en operación.

El ministro explicó que las ZEE que no funcionan no cuentan con el espacio físico, el terreno saneado, por parte de los gobiernos regionales respectivos. "En la práctica, no se puede establecer la ZEE al no existir un terreno donde puedan funcionar. Hasta que los gobiernos regionales no resuelvan ello o existan otros espacios que se puedan habilitar para lo mismo, va a ser siempre la misma problemática de funcionamiento", puntualizó.

Agregó que en el pasado algunas de estas estas áreas se disponían por una cuestión de política asociada a solicitudes sociales, pero no necesariamente se han creado -no solo en el Perú sino en otros países- en los lugares que cuenten con todas las condiciones para ello.

Al respecto, indicó que si hay otros espacios que bajo condiciones de mercado, requerimiento y disponibilidad de diversos factores de producción puedan ser atractivos, pues tenemos la posibilidad generar de nuevos espacios.