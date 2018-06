Metro de Lima: “Es posible hacer cinco líneas más con los mismos recursos”

Los estudios y el desarrollo del sistema de transporte masivo para Lima y Callao, a través de las Líneas de Metro, tienen algunos puntos de controversia que explica su director ejecutivo, Carlos Ugaz, que podría hacer que se construyan más línea de Metro de Lima, con los mismos recursos.

“Los problemas no solamente son de estructuración de los contratos, sino de la estructuración de los proyectos”, comentó.

Uno de la necesidades en atender, es que se hace necesario contar con el desarrollo de estudios de ingeniería de manera integral.

“Por ejemplo, la Línea 2 del Metro de Lima, cuando se licitó en el 2014, los estudios de ingeniería eran básicos, en un proyecto que costó US$ 5,700 millones, incluyendo las interferencias y adjudicación de predios, sin embargo, lo que se invirtió en ingeniería en su momento fue poco más de US$ 6 millones. Hay una disparidad enorme”, expresó.

Indicó que existe la necesidad de realizar este tipo de inversión, para tener una mayor certeza en la inversión y reducir algunas discrepancias que se presentan cuando los proyectos son desarrollados de manera independiente.

Discrepancias encontradas

​Durante su presentación, en el Foro Perú- Unión Europea, dijo que lo que se tiene que mejorar es la calidad de los estudios, a nivel de pre inversión, “no solo en el diseño de los proyectos en sí mismo, sino en la información para la generación de los flujos, porque para que estos proyectos se desarrollen se necesita tener certidumbre sobre los potenciales flujos que se puedan generar”, remarcó.

Así, puso como ejemplo, algunas situaciones que enfrenta actualmente la red de Lima y Callao, en la que se tiene la Línea 2 del Metro, concesionada y en operación de 34 km, y la Línea 2 del Metro de Lima, en construcción, que cuesta US$ 5,700 millones, a ello se suman dos estudios de preinversión de las Líneas 3 y 4, presentadas a nivel de prefactibilidad en ProInversión, la primera por US$ 7,700 millones y la Línea 4 por US$ 3,500 millones.

Cruce de estaciones



Carlos Ugaz detalló que, por ejemplo, uno de los problemas es en las estaciones que existe entre las línea 1 y 2 del Metro de Lima, cuyo cruce se tiene en la Av. Aviación, donde no existe una estación, pero que ahora tiene que incorporarse una nueva estación y para lo cual se tiene que firmar una incorporación al contrato de la Línea 1.

“Se tendrá que construir una nueva estación a 300 metros de una estación que ya existe, cuando la distancia debería ser de 750 metros, e incluso a más de un kilómetro. Pero se hará por la integración del sistema”, expresó.

Flujo de pasajeros



​Otro de los problemas identificados, es las diferencias en el análisis de flujos de demandas realizadas en los proyectos.

Así, indica que en los estudios de preinversión, entre l a Línea 2 y 3, que tiene cruce entre la Av. Wilson y Paseo Colon, se tienen estimados de demandas de pasajeros distintas.

“Para el consultor de la Línea 2 se va a transportar 31 mil pasajeros, y para la Línea 3 de 20,000 pasajeros, con una variación del 60% , ¿con qué flujos diseñamos la obra civil de la estación?” remarcó.

Así, refirió que el problema nace porque se realizan estudios independientes, y eso se tiene que corregir.

Estaciones del Metro



​Carlos Ugaz detalle que también se dan diferencias en la propuesta de estaciones en la intersección de dos líneas.

“Tenemos los estudios de la línea 3 y 4, en el cruce de la Av. Javier Prado y la Av. Arequipa, de dos consultores distintas, mientras que uno dice que se tiene que hacer en estación tipo caverna, la otra propone en trinchera abierta, son dos métodos distintos ”, mencionó.

Para el director ejecutivo de AATE, lo más conveniente para este tipo de estación es hacerlo en T, que sería más eficiente, en lugar de dos estaciones.

Demanda de pasajeros



​Además de los casos anteriores, Carlos Ugaz explica que otro tema de análisis e s el flujo de pasajeros que justifica la construcción o no de un sistema de metro de Lima.

“La inversión por km de este proyecto es de US$ 186 millones, y construir la línea en algunos puntos de Lima cuesta lo mismo. ¿Justifica la inversión de más de US$ 1,700 millones algunas zonas de Lima? No significa que no se ponga un sistema masivo, pero será la adecuada a la demanda y a la realidad”, comenta, tras analizar un tramo de la Línea 3 del Metro de Lima.

Cinco líneas más de Metro de Lima



​Del análisis desarrollado, Carlos Ugaz comenta que se pueden realizar cinco líneas más, con el mismo presupuesto.

“ Tenemos las líneas 3 y 4 presentados por más de US$ 10,600 millones y se ha hecho un análisis por nodos, y con ese mismo presupuesto, poniendo ingeniería de valor y analizando eficientes, se pueden hacer cinco líneas más eficientes con 30 km de cobertura ”, expresó.

“Todo no puede ser subterráneo, podemos hacer metros mixtos y buscando las tecnologías, y cumplir los objetivos que se busca, con hacer estas grandes inversiones para llegar al ciudadano, de reducir los tiempos de viaje, mejorar el transporte masivo”, indicó.

Esa eficiencia en los proyectos tiene que estar bien estructurados, luego podemos ir con ProInversión, a través de los diferentes modelos de APP.